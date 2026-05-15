Η αγάπη του Σι Τζινπίνγκ για το τσάι: Η ειδική τελετή για τον Τραμπ και η σημασία του στην κινεζική διπλωματία

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Τσάι Κίνα Σι
Πηγή: Xinhua
Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ είναι γνωστός για την αγάπη του για το τσάι. Έχει διοργανώσει πολλές περίτεχνες τελετές τσαγιού για ξένους ηγέτες κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους στην Κίνα.

Σήμερα, ο Τραμπ αναμένεται να συναντήσει τον Σι σε μια τελετή τσαγιού στο συγκρότημα ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, το Ζονγκνανχάι — το οποίο έχουν επισκεφθεί μόνο λίγοι Αμερικανοί ηγέτες.

Η Κίνα είναι περήφανη για τα χιλιάδες χρόνια καλλιέργειας τσαγιού και τις εκατοντάδες ποικιλίες τσαγιού. Για τους Κινέζους διπλωμάτες, το τσάι ενσαρκώνει την παραδοσιακή κινεζική κουλτούρα και το σερβίρισμα τσαγιού σε έναν ξένο ηγέτη αποτελεί ένδειξη σεβασμού, ειλικρίνειας και ευγένειας.

Ο Τραμπ είναι γνωστός για την αγάπη του για την Diet Coke. Ωστόσο, τα οπτικά στοιχεία μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την κατανάλωση, καθώς οι δύο άνδρες προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Ακολουθούν ορισμένοι ξένοι ηγέτες με τους οποίους ο Σι είχε πιει τσάι τα προηγούμενα χρόνια

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ παρευρίσκονται σε τελετή τσαγιού στο Τζονγκνανχάι του Πεκίνου στις 16 Μαΐου 2024. Μιχαήλ Μέτζελ/Ρόιτερς
Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πίνουν τσάι στο West Lake State Guest House στη Χανγκτζόου, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας, στις 3 Σεπτεμβρίου 2016. Κάρολιν Κάστερ/Ρόιτερς
Ο Σι το 2023 διοργάνωσε μια τελετή τσαγιού για τον Μακρόν.

