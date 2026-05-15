Αμυντικό μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας – Γαλλίας: Ποια είναι η γαλλική εταιρεία που κατασκευάζει τα ηλεκτρονικά των Rafale

Δύο κορυφαίες εταιρείες από Γαλλία και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των έξυπνων συστημάτων. Μάλιστα, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι η γαλλική εταιρεία είναι υπεύθυνη για μερικά από τα πιο προηγμένα και τεχνολογικά ευαίσθητα συστήματα του μαχητικού Rafale, όπως και τους κινητήρες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Baykar και η Safran Electronics & Defense υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των έξυπνων συστημάτων. Η συμφωνία, που υπογράφηκε μεταξύ της Baykar και της Safran Electronics & Defense, μιας αμυντικής εταιρείας με έδρα τη Γαλλία, καλύπτει κοινές δραστηριότητες ανάπτυξης έξυπνων πυρομαχικών, προηγμένων συστημάτων πλοήγησης και ηλεκτροοπτικών τεχνολογιών.

Τα μέρη στοχεύουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων επόμενης γενιάς συνδυάζοντας την τεχνική τους εμπειρογνωμοσύνη. Η Safran θα προσφέρει τις τεχνολογίες της στην παρατήρηση, την πλοήγηση και τον συγχρονισμό χρόνου, ενώ η Baykar θα συμβάλει στο έργο με την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην ανάπτυξη και την επιχειρησιακή χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το προηγμένο ηλεκτροοπτικό σύστημα της Safran, Euroflir, θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα Bayraktar TB2. Αυτή η ενσωμάτωση στοχεύει στη διαφοροποίηση των δυνατοτήτων αναγνώρισης, επιτήρησης και ανίχνευσης στόχων του TB2 .

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την κοινή ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που συνδυάζουν ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες, συστήματα πλοήγησης και τεχνολογίες κατευθυνόμενων πυρομαχικών. Αυτές οι λύσεις προορίζονται για χρήση τόσο σε πλατφόρμες UAV όσο και σε αποστολές αέρος-εδάφους.

Όπως αναφέρει ο τουρκικό ιστότοπος SavunmaSanayiST, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν επίσης να προσφέρουν από κοινού τα συστήματα που θα αναπτυχθούν στη διεθνή αγορά. Αυτό στοχεύει στην περαιτέρω εμβάθυνση της τεχνολογικής, επιχειρησιακής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των μερών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Baykar, Haluk Bayraktar, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία, λέγοντας: «Το μνημόνιο συμφωνίας που υπογράψαμε με την Safran Electronics & Defense αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Μέσω αυτής της συνεργασίας, στοχεύουμε να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και να ανοίξουμε νέες ευκαιρίες στη διεθνή αγορά».

Ο Alexandre Ziegler, Διευθυντής Αμυντικών Επιχειρήσεων της Safran Electronics & Defense, δήλωσε στην ανακοίνωσή του σχετικά με τη συμφωνία: «Η ενσωμάτωση των ηλεκτροοπτικών συστημάτων Euroflir, καθώς και των προηγμένων τεχνολογιών εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και συγχρονισμού χρόνου, στα UAV Baykar TB2 αντιπροσωπεύει ένα νέο στάδιο στην επιχειρησιακή απόδοση. Μαζί με την Baykar, είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε δυνατότητες υψηλής ακρίβειας και προηγμένων πληροφοριών στις πλατφόρμες TB2. Αυτή η συνεργασία θα συμβάλει στην ενίσχυση των τακτικών αποστολών στον αμυντικό τομέα».

Η γαλλική Safran αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους εταίρους στην κατασκευή του Rafale, καθώς είναι υπεύθυνη για μερικά από τα πιο προηγμένα και τεχνολογικά ευαίσθητα συστήματα του μαχητικού. Χωρίς τη συμβολή της, το Rafale δεν θα μπορούσε να επιτύχει τις επιδόσεις που το κάνουν να ξεχωρίζει.

Η Safran Aircraft Engines (πρώην Snecma) σχεδιάζει και κατασκευάζει τους δύο στροβιλοκινητήρες M88-2 (και την αναβαθμισμένη έκδοση M88-4E). Ο M88 είναι ένας κινητήρας υψηλής τεχνολογίας που προσφέρει στο Rafale τη δυνατότητα Supercruise (πτήση με υπερηχητική ταχύτητα χωρίς τη χρήση μετάκαυσης) και εξαιρετική αναλογία ώθησης προς βάρος. Είναι σχεδιασμένος για εύκολη συντήρηση (“modular design”), επιτρέποντας την αντικατάσταση τμημάτων του μέσα σε λίγες ώρες.

Η Safran Electronics & Defense, σε κοινοπραξία με τη Thales, κατασκευάζει το σύστημα SPECTRA (Self-Protection Equipment to Counter Threats for Rafale Aircraft). Πρόκειται για το «ηλεκτρονικό δίχτυ ασφαλείας» του αεροσκάφους, το οποίο εντοπίζει απειλές (ραντάρ, πύραυλοι, λέιζερ) και εφαρμόζει αυτόματα αντίμετρα ή ηλεκτρονικές παρεμβολές για να καταστήσει το μαχητικό «αόρατο» ή μη στοχεύσιμο.

Επιπλέον, η Safran παρέχει το σύστημα πλοήγησης υψηλής ακρίβειας Sigma 95. Πρόκειται για ένα αδρανειακό σύστημα (INS) βασισμένο σε γυροσκόπια λέιζερ, το οποίο επιτρέπει στο αεροσκάφος να γνωρίζει τη θέση του με απόλυτη ακρίβεια ακόμη και αν το σήμα GPS είναι μπλοκαρισμένο από εχθρικές παρεμβολές.

Συνολικά, η Safran αντιπροσωπεύει περίπου το 25% με 30% της αξίας κάθε αεροσκάφους Rafale, καθιστώντας την τον δεύτερο σημαντικότερο παίκτη στο πρόγραμμα μετά την Dassault Aviation.