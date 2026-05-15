Λύκεια: Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα – Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις

Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, Παρασκευή (15/5) για τα Λύκεια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, αλλά έως τη Δευτέρα 25η Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

