Σαν σήμερα 15 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης
- Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για τη Νόσο του Χάντινγκτον
- Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για τις Βλεννοπολυσακχαριδώσεις
- Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
- Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων
- Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερέμεση της Κύησης
- Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Οζώδη Σκλήρυνση
Γεγονότα
- 1618: Ο Γιοχάνες Κέπλερ διατυπώνει τον τρίτο νόμο της κίνησης των πλανητών.
- 1891: Ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόφεν τη Philips, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων.
- 1905: Ιδρύεται στη Νεβάδα το Λας Βέγκας, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου.
- 1911: Παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό Αβέρωφ.
- 1919: Απελευθέρωση της Σμύρνης: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Σμύρνη.
- 1940: Ιδρύεται η εταιρεία εστιατορίων «McDonald’s».
- 1943: Ο Ιωσήφ Στάλιν διαλύει την Κομμουνιστική Διεθνή, γνωστή και ως Τρίτη Διεθνή.
- 1948: Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ, μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.
- 1952: Ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της Ιατρικής.
- 1985: Σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα ενόπλων με αστυνομικούς στου Γκύζη, σκοτώνονται ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί.
- 2004: Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Shake it», κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό.
Γεννήσεις
- 1773: Πρίγκιπας Κλέμενς Φον Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην ελληνική επανάσταση. (Θαν. 11/6/1858)
- 1854: Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. (Θαν. 30/9/1922)
- 1948: Μπράιαν Ίνο, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής ambient.
- 1953: Μιμή Ντενίση, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας.
- 1955: Λία Βίσση, Κύπρια τραγουδίστρια.
- 1956: Ανδρέας Λοβέρδος, Έλληνας πολιτικός.
- 1974: Βασίλης Κικίλιας, Έλληνας πολιτικός.
Θάνατοι
- 1886: Έμιλι Ντίκινσον, Αμερικανίδα ποιήτρια.
- 1935: Καζιμίρ Μαλέβιτς, Ρώσος καλλιτέχνης.
- 1967: Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. (Γεν. 22/7/1882)
- 2010: Τζον Σέφερντ – Μπάρον, Σκωτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ΑΤΜ. (Γεν. 23/6/1925)
- 2012: Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. (Γεν. 11/11/1928)