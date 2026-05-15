Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε «νέες συναινέσεις» μετά τις συνομιλίες στο Πεκίνο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Trump
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αριστερά, και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανταλλάσσουν χειραψία στον Κήπο Zhongnanhai στο Πεκίνο, Κίνα, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. (Evan Vucci/Pool Photo via AP)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε «μια σειρά νέων συναινέσεων» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, ανακοίνωσε την Παρασκευή το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πεκίνο: Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συνεχίζουν τις συνομιλίες – Στο επίκεντρο εμπορικές συμφωνίες και το ζήτημα της Ταϊβάν

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να διαχειριστούν σωστά τις ανησυχίες της κάθε πλευράς και να ενισχύσουν την επικοινωνία και τον συντονισμό σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες «ενίσχυσαν την αμοιβαία κατανόηση και εμβάθυναν» τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε την κρυμμένη μπανάνα στη φωτό; Μόνο όσοι έχουν κοφτερά μάτια μπορούν να λύσουν το σημερινό τεστ παρατηρητικότητας σε...

Ο χρυσός καρπός της Ανατολής που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να δυναμώσει τα οστά

ΟΤΟΕ: Άρχισε να εφαρμόζεται η καταβολή του επιπλέον μισού κλαδικού μισθού σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Πρόταση ΙΟΒΕ: Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μπορούν να φέρουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως

Φονική ηλιακή καταιγίδα με «κόκκινο ουρανό» από το 1200 ανακαλύφθηκε σε αρχαία δέντρα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:20 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Αινιγματική ανάρτηση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών: «Όποιος προδίδει μυστικά, θα αποκαλυφθεί δημόσια»

Ένα σύντομο και αινιγματικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε ο εκπρόσωπος του ι...
04:45 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

«Περήφανος» ο πρωθυπουργός της Ισπανίας για τον Λαμίν Γιαμάλ, που κυμάτισε την παλαιστινιακή σημαία

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, επιδοκίμασε την κίνηση του Ισπανού διεθνή ποδοσφαι...
03:29 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε ουκρανική επιδρομή με drones στο Μπέλγκοροντ – 21 οι νεκροί στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα

Επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο και τ...
02:33 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Επί Μπάιντεν «ήμασταν ένα Έθνος σε παρακμή» – «Ο αποδεκατισμός του Ιράν θα συνεχιστεί»

Στη διακυβέρνηση Μπάιντεν απέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την «παρακμή του Έθνους» σ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις