«Περήφανος» ο πρωθυπουργός της Ισπανίας για τον Λαμίν Γιαμάλ, που κυμάτισε την παλαιστινιακή σημαία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

yamal
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, επιδοκίμασε την κίνηση του Ισπανού διεθνή ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, να κυματίσει την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια της παρέλασης νίκης για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη La Liga.

«Όσοι θεωρούν ότι η κυματισμός της σημαίας ενός κράτους ‘υποκινεί μίσος’ είτε έχουν χάσει την κρίση τους είτε έχουν τυφλωθεί από την ίδια τους την ντροπή», έγραψε ο Σάντσες στο X.

«Ο Λαμίν εξέφρασε απλά την αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη που νιώθουν εκατομμύρια Ισπανοί. Ένας ακόμη λόγος για να είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν».

Ο 18χρονος κυμάτισε μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία από ένα λεωφορείο με ανοιχτή οροφή κατά τη διάρκεια της παρέλασης νίκης για το πρωτάθλημα της ομάδας στη Βαρκελώνη τη Δευτέρα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση Ισραηλινών αξιωματούχων.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επέκρινε τον έφηβο αστέρα της Μπαρτσελόνα για την πράξη του κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Ισπανίας, ισχυριζόμενος ότι η επίδειξη αυτή «υποκίνησε μίσος».

