Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την πολυκατοικία

Έχασε το βράδυ της Πέμπτης (14/5) τη μάχη για τη ζωή, η 17χρονη μαθήτρια η οποία νοσηλευόταν σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, μετά την πτώση της -μαζί με μία φίλη της – από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Όπως γνωστοποίησε το Νοσοκομείο ΚΑΤ, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των ιατρών, η 17χρονη άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα λίγο πριν από τις 8 το βράδυ. Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του παιδιού.

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της» αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/5), όταν οι δύο μαθήτριες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένες προσπάθειες ανάνηψης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μία μαθήτρια κατέληξε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή της.

Η δεύτερη μαθήτρια επανήλθε και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Ακολούθησε ιατρικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε αναγκαία τη μεταφορά της 17χρονης στο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλευαν να την σταθεροποιήσουν καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη. Η ανήλικη έδινε εδώ και δύο ημέρες μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Η επιθυμία των γονιών της δεύτερης 17χρονης

Πράξη ανθρωπιάς από τους γονείς της 17χρονης Μελίνας, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Η οικογένεια καλεί όσους το επιθυμούν, αντί για στεφάνια, να πραγματοποιήσουν δωρεά στη μνήμη της προς Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Συγκεκριμένα, αντί στεφάνων, η οικογένεια καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης μέσω δωρεάς προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε, «η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Οι γονείς της Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο [email protected] προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή».

Σημειώνεται ότι οι συμμαθητές της 17χρονης πήγαν στο σχολείο κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, σε ένδειξη πένθους, ενώ ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος.

Παράλληλα, κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της, ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια.