Νέα ένταση στα Ίμια: Τούρκοι απείλησαν Έλληνες ψαράδες με πολυβόλο – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΙΜΙΑ
Νέο σκηνικό έντασης σημειώθηκε στα Ίμια. Ψαράδες από την Κάλυμνο καταγγέλλουν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τους απείλησε στρέφοντας πολυβόλο προς το αλιευτικό τους.

Σύμφωνα με το STAR, όπου ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού περιέγραψε αποκλειστικά όσα συνέβησαν, το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, περίπου 1,7 ναυτικά μίλια δυτικά των Ιμίων και 2 ναυτικά μίλια από την Καλόλιμνο.

Ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού, Κωνσταντίνος Σαρούκος, ανέφερε πως το τουρκικό σκάφος έστρεψε προς το μέρος τους το πολυβόλο που έφερε στην πλώρη.

«Μας γύρισε το πολυβόλο που έχει στην πλώρη, ένα 50άρι, και το έστρεψε πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ιμίων μάς διώχνουν συνέχεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε κοντινή απόσταση, ενώ –όπως υποστηρίζουν– μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφεται το περιστατικό, απομακρύνθηκαν.

Οι Έλληνες ψαράδες δηλώνουν πάντως αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή, παρά τις συνεχείς προκλήσεις.

