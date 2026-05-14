Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η επιθυμία των γονιών της 17χρονης που έχασε τη ζωή της

Πράξη ανθρωπιάς από τους γονείς της 17χρονης Μελίνας, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Η οικογένεια καλεί όσους το επιθυμούν, αντί για στεφάνια, να πραγματοποιήσουν δωρεά στη μνήμη της προς Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Συγκεκριμένα, αντί στεφάνων, η οικογένεια καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης μέσω δωρεάς προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε, «η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Οι γονείς της Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο [email protected] προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή».

Σημειώνεται ότι οι συμμαθητές της 17χρονης πήγαν στο σχολείο κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, σε ένδειξη πένθους, ενώ ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος.

Παράλληλα, κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της, ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια.