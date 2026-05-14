Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η επιθυμία των γονιών της 17χρονης που έχασε τη ζωή της

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Ηλιούπολη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πράξη ανθρωπιάς από τους γονείς της 17χρονης Μελίνας, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Η οικογένεια καλεί όσους το επιθυμούν, αντί για στεφάνια, να πραγματοποιήσουν δωρεά στη μνήμη της προς Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Συγκεκριμένα, αντί στεφάνων, η οικογένεια καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης μέσω δωρεάς προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε, «η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Οι γονείς της Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

  • ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA
  • EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA
  • ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο [email protected] προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή».

Σημειώνεται ότι οι συμμαθητές της 17χρονης πήγαν στο σχολείο κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, σε ένδειξη πένθους, ενώ ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος.

Παράλληλα, κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της, ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

Bullying: Η Νο1 συνήθεια των γονιών που μπορεί να κάνει τα παιδιά νταήδες

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην «εμβληματική επένδυση» παραγωγής γαλλίου

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Instagram «Instants»: Η νέα λειτουργία για αυθεντικές και εφήμερες στιγμές
περισσότερα
21:47 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τιθορέα: Το προφίλ της 26χρονης «λησταρχίνας» σκιαγραφούν οι αστυνομικοί – Ο «συνδετικός κρίκος» και η αγορά εξοπλισμού

Το προφίλ της «λησταρχίνας» με το καλάσνικοφ, η οποία φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στη συμμορί...
20:26 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ιωάννινα: Συνελήφθη 35χρονος έπειτα από καταδίωξη – Είχε 167 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό του – ΒΙΝΤΕΟ

Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών – κάνναβης – εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί του...
20:13 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: «Γιατί το παιδί μου να είναι στο χώμα και αυτός να κάνει κανονικά τη ζωή του; Τον θέλω νεκρό» – Μαρτυρία για την σύζυγο του 54χρονου

Αποκαλυπτική μαρτυρία βλέπει το φως της δημοσιότητας για τον ρόλο της συζύγου του 54χρονου που...
19:46 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – Τα 1.961 εικονικά παραπεμπτικά για φυσιοθεραπείες και η ζημιά 264.000 ευρώ

Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπε...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media