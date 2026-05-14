Συνελήφθη 52χρονος για φωτιά στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος – Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.718,16 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σωρό αντικειμένων σε υπαίθριο χώρο, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Δήμο Αθηναίων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας, μαροκινής καταγωγής, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών. Η σύλληψη έγινε για φωτιά που ξέσπασε σε αντικείμενα μέσα στον υπαίθριο χώρο του πάρκου.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι ο 52χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Παράλληλα, οι αρχές τού επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.718,16 ευρώ.