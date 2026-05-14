Χριστίνα Κοντοβά: «Γύρισα μια άλλη από την Αφρική, ήμουν ένας άλλος άνθρωπος»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Χριστίνα Κοντοβά
Φωτογραφία: Instagram/ckontova
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς – Νωρίς», κάθισε η Χριστίνα Κοντοβά την Πέμπτη 14 Μαΐου. Ανάμεσα σε άλλα, η γνωστή σχεδιάστρια μόδας αναφέρθηκε στο γεγονός πως μιλάει ανοιχτά για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει, ενώ περιέγραψε και το πόσο την άλλαξαν οι 13 μήνες που έζησε στην Αφρική, προκειμένου να υιοθετήσει την κόρη της, Έιντα.

Χριστίνα Κοντοβά: «Υπάρχει ρατσισμός – Λέω στην κόρη μου να μην το παίρνει ποτέ μέσα της, κάτι που θα της πει κάποιος»

Μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, η Χριστίνα Κοντοβά είπε πως: «Εγώ δεν το βιώνω έτσι όπως το βλέπει ο κόσμος, σίγουρα. Γιατί πολλές φορές έρχονται και μου λένε “συγχαρητήρια”. Εγώ δεν το βιώνω έτσι, γιατί εγώ βιώνω τη δική μου ζωή. Είναι μία κανονικότητα για εμένα αυτό, δεν είναι: “Α θα υιοθετήσω παιδί, από πού;”». 

Αμέσως μετά, η σχεδιάστρια εξήγησε ότι: «Πολλές φορές ζορίζομαι στο πόσο το “φέρνω” και πόσο ανοιχτά το “φέρνω”. Γιατί λέω: “Εντάξει, πόσες φορές θα το πω; Εγώ το θεωρώ κανονικό. Πόσες φορές θα το εξηγήσω;”. Από την άλλη, καταλαβαίνω και απόλυτα ότι ναι, δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Ελλάδα, και γενικά. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να το συζητάς, να είναι κανονικό. Να καταλαβαίνεις ότι είναι άλλη μία μορφή οικογένειας». 

Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

«”Έχασα” όρια, “βρήκα” όρια»

«Αυτό που κάνω εγώ σίγουρα, είναι να ζω τη ζωή μου έτσι όπως ακριβώς θέλω, και να το δείχνω κιόλας. Τώρα το αν έχει η κοινωνία “σπυριά”, ε θα τα καθαρίσουμε, δεν πειράζει. Μου αρέσει όμως που η ιστορία η δική μου και της Έιντα, φέρνει κάτι πιο αισιόδοξο ίσως, στην δημιουργία οικογένειας», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, εξομολογήθηκε πως: «Έμεινα 13 μήνες στην Αφρική. Στους οποίους το πρώτο εξάμηνο γύρισα τρεις φορές, από τρεις-τέσσερις εβδομάδες, και το τελευταίο δεν γύρισα καθόλου. Εγώ γύρισα μια άλλη. Το παιδί μου μια χαρά, όλοι οι άλλοι ήταν στη θέση τους, και εγώ ήμουν ένας άλλος άνθρωπος, που έπρεπε να συστηθώ ξανά όχι μόνο στον κόσμο, και σε εμένα την ίδια.

Χριστίνα Κοντοβά: «Η μητρότητα με άλλαξε στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους»

Ποια είμαι, τι θέλω να κάνω, πόσες ώρες θέλω να δουλεύω, με ποιους θέλω να κάνω παρέα. Σε εμένα τουλάχιστον άλλαξαν πάρα πολλά. Φαντάσου ότι έλλειπα και αυτό το διάστημα, και ήταν και το διάστημα του κορονοϊού, που ο κόσμος είχε βγει ξανά από το σπίτι του, και ήταν όλα λίγο διαφορετικά. “Έχασα” όρια, “βρήκα” όρια». 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

Bullying: Η Νο1 συνήθεια των γονιών που μπορεί να κάνει τα παιδιά νταήδες

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην «εμβληματική επένδυση» παραγωγής γαλλίου

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Instagram «Instants»: Η νέα λειτουργία για αυθεντικές και εφήμερες στιγμές
περισσότερα
19:29 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κέιτ Μίντλετον: Έφτιαξε ζυμαρικά υπό την καθοδήγηση γνωστού σεφ στην Ιταλία – Η επίσκεψη σε παιδικό σταθμό

Η Κέιτ Μίντλετον έμαθε σήμερα πώς να φτιάχνει φρέσκα ζυμαρικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης που π...
19:13 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι – Είναι σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους όπως και να είναι»

Ο Akylas, την Τρίτη 12 Μαΐου, ξετρέλανε με την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό της φετινή...
18:45 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Θέλουμε συνέχεια να είμαστε μαζί – Έχουμε θαυμασμό ο ένας προς τον άλλον»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, την Πέμπτη 14 Μαΐου, ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα». Ο καταξιωμ...
17:40 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουν αρχίσει οι αϋπνίες – Στον απορροφητήρα την πηγαίνω προς το παρόν»

Στην έναρξη του «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media