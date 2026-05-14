Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Οι τρυφερές ευχές του Γρηγόρη Μόργκαν για τα γενέθλιά της – «Σε αγαπώ για όλα όσα είσαι…»

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (14/5) μέρα για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, καθώς η δημοσιογράφος έχει τα γενέθλιά της. Ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, έκανε μία πολύ όμορφη ανάρτηση στο Instagram προφίλ του, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στην αγαπημένη του και μητέρα του παιδιού του.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, είχαν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου του 2024. Στις 11 Ιουλίου του 2025, ήρθε στη ζωή ο καρπός του έρωτά τους, ο γιος τους.

Η συγκινητική ανάρτηση

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, σε story που έκανε στον λογαριασμό του στο Instagram, ανέβασε μία οικογενειακή τους φωτογραφία.

Στο γλυκό στιγμιότυπο βλέπουμε το ζευγάρι μαζί με το μωρό του, έξω από το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου στα Χανιά, όπου είχαν παντρευτεί.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου. Σε αγαπώ για όλα όσα είσαι: δυναμική, αστεία, πανέμορφη και γεμάτη αγάπη. Εγώ και το baby είμαστε απίστευτα τυχεροί που σε έχουμε», έχει γράψει.