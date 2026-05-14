ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της διήμερης φιέστας (16-17/5) για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

ΑΕΚ, πανηγυρισμοί
H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (14/5), το πρόγραμμα της διήμερης φιέστας που θα διοργανώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 και 17 Μαΐου, για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της Ιστορίας της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ γιορτάζει το 14ο Πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η Νέα Φιλαδέλφεια ντύνεται στα κιτρινόμαυρα και γίνεται το κέντρο των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του τίτλου! Από σήμερα το πρωί σε 880 σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας υπάρχουν αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ με το σύνθημα ΥΠΟΜΟΝΗ-ΕΠΙΜΟΝΗ-ΠΙΣΤΗ-ΠΑΘΟΣ.

Στην Πλατεία του Αετού θα κυματίζει η πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ. Όλη η έκταση του Δήμου ΝΦ-ΝΧ θα φωταγωγηθεί μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σάββατο 16 Μαΐου

Το Σάββατο, στις 17.30 η ομάδα μας θα κάνει την τελευταία της προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην ALLWYN Arena και ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί να την παρακολουθήσει ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Όλες οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 μμ και θα περιμένουν τους οπαδούς για μία πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών μας. Θα είναι μία πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ, κυρίως για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής.

Από τις 16.30 και μετά, οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να κάνουν face painting σε ειδικό σημείο στην Πλατεία του Αετού, ενώ μετά τις 18.30 θα αρχίσει πρόγραμμα με live performance και dancing show.

Κυριακή 17 Μαΐου

Η Κυριακή θα είναι η μεγάλη μέρα αλλά και η μεγάλη νύχτα! Τα προπύλαια της ALLWYN Arena θα είναι από νωρίς ο τόπος συγκέντρωσης χιλιάδων οπαδών της ομάδας μας.

Στο χρονικό διάστημα 10.00-14.00 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία, υπό την αιγίδα του ΓΝΑ Αλεξάνδρα.

Έξω από το γήπεδο, στην Πλατεία του Αετού, θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 18.30 έως και τη λήξη όλου του τελετουργικού τα μεσάνυχτα, για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσα στο γήπεδο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ, μετά τον αγώνα, όταν οι Πρωταθλητές θα τιμηθούν από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία.

Η γιορτή του τίτλου έχει αρχίσει από το βράδυ της αγωνιστικής της 10ης Μαΐου, όμως τα καλύτερα έρχονται από το Σάββατο 16 Μαΐου μέχρι το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου.

Η ΑΕΚ είναι ξανά στην κορυφή και ζει αυτές τις μαγικές μέρες όπως τους αξίζει.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!».

