Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στον δρόμο προς το Αεροδρόμιο – Τραυματίστηκαν δυο γονείς και το παιδί τους – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Ακρωτηρίου στα Χανιά, στον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο από τη σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες.

Όπως φαίνεται κι από τις φωτογραφίες του zarpanews.gr, μετά τη σύγκρουση, το ένα όχημα κατέληξε πάνω σε κολώνα και το έτερο σε χαντάκι.

Η Πυροσβεστική δε χρειάστηκε να επέμβει, αν κι υπήρξαν πληροφορίες για εγκλωβισμό.

Στο ένα από τα οχήματα επέβαιναν τρία άτομα ένα ζευγάρι, με το παιδάκι τους, που τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων.

Στον δρόμο για το Αεροδρόμιο, σύμφωνα με πληροφορίες δημιουργήθηκε εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Πηγή: zarpanews.gr