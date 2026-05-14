Σερβία: Επεισόδιο με έναν τραυματία έξω από την νομική σχολή του Βελιγραδίου

Ένας 90χρονος τραυματίστηκε έξω από τη Νομική Σχολή στο Βελιγράδι, όταν όχημα εμβόλισε μπλόκο φοιτητών και πολιτών. Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να περάσει μέσα από συγκέντρωση φοιτητών, οι οποίοι τηρούσαν 16 λεπτών σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, oι ομάδες περιφρούρησης των φοιτητών δεν επέτρεψαν στον οδηγό να διασχίσει το σημείο. Σύμφωνα με την περιγραφή των φοιτητών, ο οδηγός βγήκε αρχικά από το όχημα και επιτέθηκε σε συγκεντρωμένους. Στη συνέχεια, έκανε όπισθεν, παρέσυρε τον ηλικιωμένο και προσπάθησε να διαφύγει.

«Οδηγός αυτοκινήτου προσπάθησε να διασχίσει με τη βία τη διασταύρωση όπου βρίσκονταν πολίτες και φοιτητές. Ξέσπασε καβγάς, ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό του και χτύπησε τον συνάδελφό μας, έναν φοιτητή νομικής, στη συνέχεια έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και χτύπησε έναν άνδρα σχεδόν 90 ετών, ο οποίος στεκόταν μαζί μας στη διασταύρωση», αναφέρουν οι φοιτητές στο Instagram.

Η αστυνομία επενέβη στη συνέχεια και συνέλαβε τον οδηγό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον μηρό.

Το περιστατικό δεν αποτελεί την πρώτη περίπτωση κατά την οποία αυτοκίνητο χτύπησε φοιτητές ή πολίτες που συμμετείχαν σε αντικυβερνητικά μπλόκα και διαμαρτυρίες στη Σερβία. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Τον Ιανουάριο του 2025, μία φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φοιτητές που είχαν αποκλείσει διασταύρωση στο κέντρο του Βελιγραδίου. Τον ίδιο μήνα, αυτοκίνητο χτύπησε έναν νεαρό που συμμετείχε σε φοιτητική διαμαρτυρία στο Νέο Βελιγράδι.

Στην ίδια συγκέντρωση, μία φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στο οδόστρωμα, αφού την παρέσυρε αυτοκίνητο. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, έδωσε χάρη στην οδηγό του αυτοκινήτου, η οποία ήταν ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας.

Ο Βούτσιτς έδωσε επίσης χάρη σε τέσσερις ακτιβιστές του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος, οι οποίοι επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Νόβι Σαντ με ρόπαλα του μπέιζμπολ τον Ιανουάριο του 2025.