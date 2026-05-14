Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Θέλουμε συνέχεια να είμαστε μαζί – Έχουμε θαυμασμό ο ένας προς τον άλλον»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, την Πέμπτη 14 Μαΐου, ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα». Ο καταξιωμένος ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με την Κατερίνα Καινούργιου, μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για την συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, και συνάδελφό του, Έφη Μουρίκη, με την οποία είναι σχεδόν 40 χρόνια μαζί.

Αναφερόμενος στην Έφη Μουρίκη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε ότι: «Είμαστε 38 χρόνια μαζί, από παιδάκια. Όταν υπάρχουν διαφωνίες είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Είναι καλό να σκέφτονται δύο μυαλά αντί του ενός, και κυρίως στη δουλειά. Και όταν ξέρεις ότι ο άλλος έχει γνώση του αντικειμένου, σε βοηθάει και εσένα. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί».

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε κορεσμός στη σχέση τους, επειδή έχουν εργαστεί πολλές φορές μαζί, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Δεν μας φτάνουν οι ώρες να είμαστε μαζί. Θέλουμε συνέχεια να είμαστε μαζί. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει».

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Έχουμε θαυμασμό ο ένας προς τον άλλον», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

«Σε όλους τους ανθρώπους μπορεί να συμβεί ο κορεσμός, ποτέ δεν ξέρεις. Ήμασταν τυχεροί νομίζω. Αλλά από την άλλη συμβαίνουν τα πάντα, και είναι καλοδεχούμενα και τα πάντα. Και να μην μπορείς να συμβιώσεις με έναν άνθρωπο. Όλα γίνονται στη ζωή. Αρκεί να το ξέρεις και να μην κρύβεσαι», σημείωσε.