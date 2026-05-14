Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Θέλουμε συνέχεια να είμαστε μαζί – Έχουμε θαυμασμό ο ένας προς τον άλλον»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, την Πέμπτη 14 Μαΐου, ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα». Ο καταξιωμένος ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με την Κατερίνα Καινούργιου, μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για την συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, και συνάδελφό του, Έφη Μουρίκη, με την οποία είναι σχεδόν 40 χρόνια μαζί.

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Όταν πήγα στη διατροφολόγο μου είπε ότι είμαι 64 ετών, αλλά τα όργανά μου δουλεύουν σαν να είμαι 78»

Αναφερόμενος στην Έφη Μουρίκη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε ότι: «Είμαστε 38 χρόνια μαζί, από παιδάκια. Όταν υπάρχουν διαφωνίες είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Είναι καλό να σκέφτονται δύο μυαλά αντί του ενός, και κυρίως στη δουλειά. Και όταν ξέρεις ότι ο άλλος έχει γνώση του αντικειμένου, σε βοηθάει και εσένα. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί».

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε κορεσμός στη σχέση τους, επειδή έχουν εργαστεί πολλές φορές μαζί, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Δεν μας φτάνουν οι ώρες να είμαστε μαζί. Θέλουμε συνέχεια να είμαστε μαζί. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει». 

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Στην προσωπική μου ζωή, μπορώ να πω ότι έζησα κενά σαν έφηβος»

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Έχουμε θαυμασμό ο ένας προς τον άλλον», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

«Σε όλους τους ανθρώπους μπορεί να συμβεί ο κορεσμός, ποτέ δεν ξέρεις. Ήμασταν τυχεροί νομίζω. Αλλά από την άλλη συμβαίνουν τα πάντα, και είναι καλοδεχούμενα και τα πάντα. Και να μην μπορείς να συμβιώσεις με έναν άνθρωπο. Όλα γίνονται στη ζωή. Αρκεί να το ξέρεις και να μην κρύβεσαι», σημείωσε.

Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Ψάχνουμε να βρούμε το μυστικό της συνύπαρξής μας χρόνια τώρα»

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Bullying: Η Νο1 συνήθεια των γονιών που μπορεί να κάνει τα παιδιά νταήδες

Φαρμακαποθηκάριοι: Ζητούν νέο μοντέλο στη διανομή φαρμάκου

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,38%, στα 189,94 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Instagram «Instants»: Η νέα λειτουργία για αυθεντικές και εφήμερες στιγμές

Πώς να βελτιώσετε τη διάρκεια μπαταρίας του smartwatch σας με μια απλή αλλαγή
περισσότερα
19:29 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κέιτ Μίντλετον: Έφτιαξε ζυμαρικά υπό την καθοδήγηση γνωστού σεφ στην Ιταλία – Η επίσκεψη σε παιδικό σταθμό

Η Κέιτ Μίντλετον έμαθε σήμερα πώς να φτιάχνει φρέσκα ζυμαρικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης που π...
19:13 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι – Είναι σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους όπως και να είναι»

Ο Akylas, την Τρίτη 12 Μαΐου, ξετρέλανε με την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό της φετινή...
17:40 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουν αρχίσει οι αϋπνίες – Στον απορροφητήρα την πηγαίνω προς το παρόν»

Στην έναρξη του «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυ...
17:22 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Φαίη Σκορδά: «Πριν από λίγους μήνες είχα ένα θέμα με τον θυρεοειδή…» – Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Ένα θέμα για το φετινό Φεστιβάλ Καννών φιλοξένησαν την Πέμπτη 14 Μαΐου, στο «Buongiorno». Στη ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media