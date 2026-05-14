Φαίη Σκορδά: «Πριν από λίγους μήνες είχα ένα θέμα με τον θυρεοειδή…» – Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Ένα θέμα για το φετινό Φεστιβάλ Καννών φιλοξένησαν την Πέμπτη 14 Μαΐου, στο «Buongiorno». Στη διάρκεια της εκπομπής, έγινε αναφορά και στα σχόλια που δέχτηκε η Ντέμι Μουρ μετά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του κινηματογραφικού διαγωνισμού. Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε με τους συνεργάτες της και το κοινό, μία προσωπική της εμπειρία.

Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά είπε ότι: «Τώρα συγγνώμη, θα πω κάτι, σχολιάζατε την εικόνα όπως σχολιάστηκε πολύ Δημήτρη και το αναφέρεις. Απλά, πώς εξοικειώνεται το μάτι, εμένα μου φαίνεται ωραίο. Καταλαβαίνω τον σχολιασμό, αλλά ίσως είναι επειδή είναι η εξοικείωση σε αυτό το πολύ γυμνασμένο, στους μύες, στα χέρια, στο στεγνό».

«Εγώ αναφέρομαι στην εξοικείωση που έχουμε πια, με τα πολύ στεγνά. Σε αυτό αναφέρθηκα. Πολλές φορές το να χάσεις και κιλά, έχει να κάνει και με ορμονικά. Ή να πρηστείς. Πολλές φορές κάποιος για να χάσει κιλά, είναι και άλλοι λόγοι. Δεν είναι μόνο το ότι θέλω να είμαι πάρα πολύ αδύνατος. Ή όταν πρήζεσαι. Είναι και λόγοι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με τη σχέση σου με το φαγητό», πρόσθεσε.

«Δεν έκανα κάτι»

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Εγώ πριν από λίγους μήνες είχα ένα θέμα με τον θυρεοειδή. Είναι και κάτι σύνηθες, νομίζω μου είπαν ότι και στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα και σε άνδρες και σε γυναίκες. Λόγω θυρεοειδούς μπορείς να έχεις κάποια πρηξίματα ή και το ανάποδο, βεβαίως».

«Δεν έχει να κάνει με το πόσο τρως σε κάποια θέματα. Και πάλι αναφέρομαι σε κάποια σχόλια. Δηλαδή μπορεί κάποιες μέρες να έκανα κάποια βιντεάκια, και το πρόσωπο να ήταν λίγο πιο πρησμένο. Αλλά δεν είναι επειδή έκανα κάτι. Ούτε έβγαλα κάτι, ούτε έβαλα. Υπήρχαν πάλι σχόλια, δεν αλλάζει αυτό», πρόσθεσε.