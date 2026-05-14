Σι σε Τραμπ: «Να μην τα θαλασσώσουμε» – Το κλίμα στο επίσημο δείπνο και η πρόσκληση για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο

Με ένα λαμπρό κρατικό δείπνο στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού θα ολοκληρωθεί η πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα. Η εκδήλωση σφράγισε μια ημέρα πυκνών διπλωματικών επαφών και ξεναγήσεων, φέρνοντας τις δύο αποστολές στο ίδιο τραπέζι σε ένα κλίμα εξαιρετικής επισημότητας.

Η αίθουσα ήταν διακοσμημένη με περίτεχνες ανθοδέσμες, ενώ ένα από τα τραπέζια ξεχώριζε για το περίπλοκο ομοίωμα με λίμνες, ναούς και κύκνους.



Το προσωπικό, ενδεδυμένο με παραδοσιακά κόκκινα «τσιπάο» (qipao), υποδέχθηκε την αμερικανική αποστολή, στην οποία συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, μαζί με τους επιχειρηματικούς κολοσσούς Έλον Μασκ και Τιμ Κουκ.

Σι Τζινπίνγκ: «Να μην τα θαλασσώσουμε»

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ ξεκίνησε την ομιλία του με έναν ιδιαίτερα αισιόδοξο τόνο, συνδέοντας τα οράματα των δύο χωρών.

«Οι λαοί της Κίνας και των ΗΠΑ είναι και οι δύο σπουδαίοι λαοί. Η επίτευξη της μεγάλης αναγέννησης του κινεζικού έθνους και το “να κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά” (Make America Great Again) μπορούν να προχωρήσουν χέρι-χέρι», δήλωσε ο Σι, χρησιμοποιώντας το κεντρικό MAGA σύνθημα του Τραμπ.

«Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να πετύχει και να προωθήσουμε την ευημερία ολόκληρου του κόσμου», πρόσθεσε.

President Xi offers a toast at the state banquet dinner in Beijing: “To the bright future of China-U.S. relations, and the friendship between the two peoples, and to the health of President Trump and all of the friends present.” pic.twitter.com/VmJeU4Xk1f — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026



Υπογράμμισε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός είναι το «κλειδί» για τη σταθερότητα μιας σχέσης που επηρεάζει όχι μόνο τους 1,7 δισεκατομμύριο κατοίκους των δύο χωρών, αλλά τα 8 δισεκατομμύρια του παγκόσμιου πληθυσμού.

Προχωρώντας στην πρόποσή του, ο Σι χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας ως την πιο σημαντική στον κόσμο, εκπέμποντας όμως και μια σαφή προειδοποίηση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ είχαμε σήμερα εις βάθος ανταλλαγές απόψεων… Πιστεύουμε και οι δύο ότι η σχέση Κίνας-ΗΠΑ είναι η σημαντικότερη διμερής σχέση στον κόσμο. Πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην τα “θαλασσώσουμε” ποτέ», τόνισε.

Καταλήγοντας, τόνισε πως και οι δύο πλευρές κερδίζουν από τη συνεργασία και χάνουν από την αντιπαράθεση: «Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι».

.@POTUS arrives for a state banquet dinner hosted by President Xi at the Great Hall of the People in Beijing pic.twitter.com/MFYw9pleXn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

Τραμπ: «Μια υποδοχή δίχως προηγούμενο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανταποδίδοντας την πρόποση, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη φιλοξενία στο Πεκίνο.

«Αυτή είναι μια μεγάλη τιμή. Ήταν μια φανταστική ημέρα. Ήταν πραγματικά μια μεγαλοπρεπής υποδοχή, όμοια της οποίας δεν έχω ξαναδεί», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Σι ως «εξαιρετικά θετικές συζητήσεις» και σημείωσε πως όσα ειπώθηκαν ήταν «όλα καλά για τις ΗΠΑ και την Κίνα».

«Και ήταν μεγάλη τιμή που βρέθηκα μαζί σας», είπε απευθυνόμενος στον Κινέζο ομόλογό του. «Αυτή ήταν μια εκπληκτική χρονική περίοδος».

Trump at the China state Dinner: “I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome.” “And it really was a magnificent welcome like none other, and for so graciously hosting us on this very historic state visit.” “We had an extremely positive and productive… pic.twitter.com/VBD8TEU93S — Open Source Intel (@Osint613) May 14, 2026



Κλείνοντας, ο Τραμπ απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Μαντάμ Πενγκ, να επισκεφθούν τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας: «Ανυπομονούμε».

Με πληροφορίες από: CNN, Associated Press