Βίντεο: Ληστές με ρόπαλα εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο και τράπηκαν σε φυγή – Η σωτήρια κίνηση του ιδιοκτήτη

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ληστεία ρόπαλα βρετανία γιορκσάιρ
Μασκοφόροι, οπλισμένοι με ρόπαλα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν χρυσό και ασήμι αξίας άνω των 100.000 ευρών, όταν ο ψύχραιμος υπεύθυνος κοσμηματοπωλείου στο Δυτικό Γιορκσάιρ της Βρετανίας ενεργοποίησε μια συσκευή παραγωγής καπνού, ματαιώνοντας τα σχέδιά τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κοσμηματοπωλείο «Bradford Jewellery».

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 36χρονος Σαΐντ Αντάμ βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με τον ανιψιό του και δύο βοηθούς, όταν ένα ημιφορτηγό έπεσε με ορμή πάνω στη βιτρίνα.

Το κατάστημα είχε μόλις ανοίξει και εξυπηρετούσε τους πρώτους του πελάτες -μια οικογένεια με ένα μωρό- όταν ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος.

Ο Αντάμ πάτησε αμέσως το κουμπί πανικού, ενεργοποιώντας τη συσκευή ασφαλείας «Fog Bandit».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο χώρος γέμισε με πυκνό καπνό, τυφλώνοντας τους τρεις ληστές και αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν, αφήνοντας πίσω τους μια περιουσία σε κοσμήματα που ήταν εκτεθειμένα στις προθήκες.


Ο Ζαχίρ Αζάμ, ο οποίος επιβλέπει το κατάστημα για λογαριασμό του αδελφού του που λείπει στο Πακιστάν, δήλωσε: «Ο Σαΐντ πάτησε το κουμπί πανικού. Σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, το κατάστημα γέμισε με καπνό από το Fog Bandit. Το προσωπικό και οι πελάτες βγήκαν έξω. Οι ληστές προσπάθησαν να μπουν μέσα αλλά δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Απωθήθηκαν από τον καπνό και τράπηκαν σε φυγή».

Ζημιές και μέτρα ασφαλείας

Παρόλο που δεν εκλάπη τίποτα, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές ύψους 10.000 ευρώ.

Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό για δύο εβδομάδες για επισκευές.


Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ ανέφερε: «Τρεις ύποπτοι εισήλθαν στο κατάστημα χρησιμοποιώντας ένα όχημα, δεν εκλάπη τίποτα. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ληστείας και παραμένει υπό κράτηση».

Ο συλληφθείς αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εγγύηση, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

