Τι λέει το Πολεμικό Ναυτικό για το επεισόδιο με το υποβρύχιο

Ώρες αγωνίας το πρωί για την τύχη υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού, που ήρθε σε επαφή με τα δίχτυα από τράτα στη θαλάσσια περιοχή Δύσβατον, ανάμεσα από Τήνο και Άνδρο.

του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως δημοσίευσε πρώτο το enikos.gr, συναγερμός σήμανε περίπου στις 10:00 το πρωί στο Πολεμικό Ναυτικό, όταν υποβρύχιο ήρθε σε επαφή με δίχτυα αλιευτικής τράτας, στη θαλάσσια περιοχή Δύσβατον μεταξύ Άνδρου και Τήνου.

Το υποβρύχιο βρισκόταν εκεί στο πλαίσιο της μεγάλης άσκησης «Καταιγίδα» του Πολεμικού Ναυτικού που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρισκόταν σε κατάδυση τα μέλη του πληρώματος άκουσαν θορύβους, που παρέπεμπαν σε επαφή με αντικείμενα και ακολουθώντας το πρωτόκολλο προχώρησαν σε ανάδυση.

Όταν βρέθηκε στην επιφάνεια διαπιστώθηκε ότι είχε έρθει σε επαφή με δίχτυα από την μηχανότρατα, χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλημα με την προπέλα. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους το υποβρύχιο καταδύθηκε και αυτή τη φορά συνεχίζει κανονικά στην αποστολή του.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πολεμικό Ναυτικό, «Τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», Υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας. Στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα Υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση. Το Υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση».