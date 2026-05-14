Τι λέει το Πολεμικό Ναυτικό για το επεισόδιο με το υποβρύχιο

Χρήστος Μαζανίτης

Πολιτική

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ώρες αγωνίας το πρωί για την τύχη υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού, που ήρθε σε επαφή με τα δίχτυα από τράτα στη θαλάσσια περιοχή Δύσβατον, ανάμεσα από Τήνο και Άνδρο.

του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως δημοσίευσε πρώτο το enikos.gr, συναγερμός σήμανε περίπου στις 10:00 το πρωί στο Πολεμικό Ναυτικό, όταν υποβρύχιο ήρθε σε επαφή με δίχτυα αλιευτικής τράτας, στη θαλάσσια περιοχή Δύσβατον μεταξύ Άνδρου και Τήνου.

Το υποβρύχιο βρισκόταν εκεί στο πλαίσιο της μεγάλης άσκησης «Καταιγίδα» του Πολεμικού Ναυτικού που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρισκόταν σε κατάδυση τα μέλη του πληρώματος άκουσαν θορύβους, που παρέπεμπαν σε επαφή με αντικείμενα και ακολουθώντας το πρωτόκολλο προχώρησαν σε ανάδυση. 

Όταν βρέθηκε στην επιφάνεια διαπιστώθηκε ότι είχε έρθει σε επαφή με δίχτυα από την μηχανότρατα, χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλημα με την προπέλα. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους το υποβρύχιο καταδύθηκε και αυτή τη φορά συνεχίζει κανονικά στην αποστολή του. 

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πολεμικό Ναυτικό, «Τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», Υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας. Στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα Υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση. Το  Υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση».

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρνητικός στον χανταϊό ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

4 απρόσμενα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και να έχετε γερά οστά μετά τα 30

«Chios – Kythira Pass 2026»: Νέες διευκρινίσεις για τα vouchers – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Εφορία: Τι αλλάζει στις επιστροφές και στα πρόστιμα ΦΠΑ

Google και SpaceX σε συζητήσεις για την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων σε διαστημική τροχιά

Η μεγαλύτερη έρευνα φυσικών στον κόσμο θέτει υπό αμφισβήτηση το Καθιερωμένο Μοντέλο της κοσμολογίας
περισσότερα
13:41 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Μαργαρίτης Σχοινάς: Βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακώλυσης πολύ συχνά – Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό

Τη σημασία της αλιείας και συνολικά της γαλάζιας οικονομίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής παραγ...
13:29 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ για να αποτελέσουμε μέρος της λύσης – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Για την Κεντροαριστερά, τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών μίλησε ο π...
13:23 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό – Προχωρούν οι διασυνδέσεις φυσικού αερίου στα Βαλκάνια

Η ενεργειακή μετάβαση παραμένει στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα, ωστόσο η ανάγκη ρεαλισμού κ...
12:28 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κωνσταντίνος Τασούλας: Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας

«Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας. Και είναι σήμερα πύλη ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media