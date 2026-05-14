Ταϊβάν: «Ευγνώμονες για τη στήριξη των ΗΠΑ» μετά τις προειδοποιήσεις της Κίνας – Το Πεκίνο θέτει σαφή όρια για το θέμα

Η Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη μακροχρόνια υποστήριξη των ΗΠΑ, απαντώντας στις αυστηρές προειδοποιήσεις που απηύθυνε ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη.

Ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για πιθανές «συγκρούσεις, ακόμη και ένοπλες συρράξεις» με αφορμή το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο διεκδικεί ως δικό του έδαφος.

Η επίσημη αντίδραση της Ταϊπέι

Η Μισέλ Λι, εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού της Ταϊβάν, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ουάσινγκτον για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή.

«Η κυβέρνηση βλέπει θετικά όλες τις ενέργειες που συμβάλλουν στην περιφερειακή σταθερότητα και στη διαχείριση των πιθανών κινδύνων από την αυταρχική επέκταση, και συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σε διάφορες πτυχές της σχέσης μας», δήλωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η Ταϊβάν παραμένει σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ για θέματα εθνικής ασφάλειας και διπλωματίας.

«Οι ΗΠΑ έχουν επίσης επαναλάβει επανειλημμένα τη σταθερή και σαφή θέση τους για υποστήριξη προς την Ταϊβάν», σημείωσε.

Η κλιμάκωση της ρητορικής και η «κόκκινη γραμμή»

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο έχει σκληρύνει τη γλώσσα του τις τελευταίες εβδομάδες, χαρακτηρίζοντας την Ταϊβάν ως τον «πυρήνα» των συμφερόντων του.

Η πίεση του Τραμπ προς την Ταϊβάν να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες, σε συνδυασμό με το πακέτο εξοπλισμών ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος τον Δεκέμβριο —το μεγαλύτερο στην ιστορία για το νησί— έχει εξοργίσει την Κίνα.

Ο Μα Τσουν-γουέι, ειδικός στις σχέσεις Κίνας-Ταϊβάν στο Πανεπιστήμιο Tamkang, εξήγησε τη στάση του Κινέζου Προέδρου.

«Για τον Σι Τζινπίνγκ, πρέπει να δείξει ότι το ζήτημα της Ταϊβάν βρίσκεται στα χέρια της Κίνας. Πρέπει να προβάλει αυτή την εικόνα, διαφορετικά θα δεχόταν κριτική», εξήγησε.

Από την πλευρά του, ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος της συμβουλευτικής εταιρείας The Asia Group, υποστήριξε ότι ο Σι επιδιώκει να θέσει σαφή όρια στις κινήσεις των ΗΠΑ.

«Καθιστά την “κόκκινη γραμμή” κρυστάλλινα σαφή», δήλωσε ο Τσεν, αναφερόμενος στην αντίθεση του Σι στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Διαβεβαιώσεις και σταθερότητα

Παρά την ένταση για το εδαφικό, ο Σι επιχείρησε να καθησυχάσει την αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα ότι η Κίνα παραμένει ένας κερδοφόρος προορισμός για επενδύσεις, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Τραμπ για ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τις αμερικανικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τον Τσεν, ο Σι άφησε να εννοηθεί ότι η «στρατηγική σταθερότητα» της σχέσης μπορεί να διατηρηθεί τουλάχιστον για το υπόλοιπο της θητείας του Τραμπ, κάτι που ο αναλυτής εκλαμβάνει ως πρόοδο.

Με πληροφορίες από: Associated Press