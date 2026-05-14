«Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας»: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας – Τι προβλέπει

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Βουλή
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα και αύριο για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας– Πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες- Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με την θετική ψήφο της ΝΔ. Καταψηφίστηκε από το ΚΚΕ και από την Πλεύση Ελευθερίας,  ενώ όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τοποθετηθούν σήμερα (14/5/2026) στην Ολομέλεια.

Στο νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί δύο υπουργικές και δύο βουλευτικές τροπολογίες. Η πρώτη υπουργική τροπολογία έχει ρυθμίσεις για την λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Διάταξη για την χορήγηση προκαταβολής στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας έναντι της προσαύξησης των ετήσιων συνολικών ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης για τα έτη 2026 – 2030 – Προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 25 ν. 4549/2018. 3.

Την παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Για την νομιμοποίηση δαπανών των νοσοκομείων, Υγειονομικών Περιφερειών και φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) των παρόχων υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 100 ν. 4172/2013.

Η δεύτερη τροπολογία είναι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση τοποθέτησης βώλων και τήρηση Ψηφιακής Βάσης Ιχνηλασιμότητας αιγών και προβάτων.

Ρύθμιση για τις υποχρεώσεις κτηνιάτρων και κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων της Λέσβου – Προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 96 του ν. 5239/2025. Την διευθέτηση ζητημάτων επί αγροτεμαχίων με ενεργή αγροτική δραστηριότητα.

Παράλληλα έχουν κατατεθεί και δύο βουλευτικές τροπολογίες. Η μία που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη και σύσσωμη την κοινοβουλευτική του ομάδα για υπαγωγή του νοσηλευτικού προσωπικού και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων».

Η δεύτερη, υπογράφεται από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Φερχάτ Οζγκιούρ, σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης της αμοιβής των ιατρικών εφημεριών.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιακή ανεπάρκεια: Η «σιωπηλή» νόσος που απειλεί 300.000 Έλληνες

«Παντοτινά χημικά» βρέθηκαν στο 98,8% των δειγμάτων αίματος που εξετάστηκαν σε μελέτη – Πώς μπορούν να βλάψουν τον οργανισμ...

Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας- Πρόσβαση σε νέα φάρμακα και ...

Σε υψηλούς ρυθμούς κινείται η αγορά ακινήτων: Τι πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές

Η μεγαλύτερη έρευνα φυσικών στον κόσμο θέτει υπό αμφισβήτηση το Καθιερωμένο Μοντέλο της κοσμολογίας

Κρίσιμο κενό ασφαλείας στο Exim: Κίνδυνος εκτέλεσης κώδικα μέσω της λειτουργίας BDAT
περισσότερα
12:28 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κωνσταντίνος Τασούλας: Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας

«Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας. Και είναι σήμερα πύλη ...
11:35 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης: Γελοία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – Ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Άμεση ήταν η απάντηση του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην ανακο...
11:22 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βουλή: Στις 21 Μαΐου η συζήτηση στην Ολομέλεια για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

Tην 21η Μαΐου προσδιορίστηκε, με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, η συζήτηση στην Ολομέλεια...
10:47 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

ΠΑΣΟΚ: Επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία ο Γεωργιάδης – Τι αναφέρει για το ακίνητο της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη

Απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη, για τα όσα είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το δημοσίευμα...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media