Λευκός Οίκος: Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – «Να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

Θετικό ήταν το πρόσημο που έδωσε ο Λευκός Οίκος στην πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, το ζήτημα του Ιράν κυριάρχησε στην ατζέντα, καθώς η Τεχεράνη διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κίνα, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή ιρανικού πετρελαίου.

Το «κλειδί» των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ αναμενόταν να ασκήσει πιέσεις στον Σι προκειμένου η Κίνα να πείσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μια δίοδο ζωτικής σημασίας για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που επικαλείται το CNN, «Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για να υποστηρίξουν την ελεύθερη ροή της ενέργειας».

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Κινέζος Πρόεδρος «κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση τους, ενώ εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της Κίνας από τα Στενά στο μέλλον».

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν ο Σι συμφώνησε να διευρύνει την εμπλοκή της Κίνας στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης, καθώς ο αξιωματούχος απέφυγε να δώσει διευκρινίσεις επ’ αυτού.

Οικονομική συνεργασία και η μάχη κατά της φαιντανύλης

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης θέματα οικονομικής συνεργασίας, αν και οι λεπτομέρειες των αναμενόμενων εμπορικών συμφωνιών δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης το ζήτημα της φαιντανύλης, με τον Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει την πρώτη ημέρα των επαφών ως «καλή».

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει στο στόχαστρο την κρίση των οπιοειδών στην Αμερική, και ειδικότερα τον ρόλο της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο της θανατηφόρας φαιντανύλης.

Η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης και άλλων συνθετικών ναρκωτικών στο Μεξικό και σε άλλες χώρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί το Πεκίνο ότι «συντηρεί» τη ροή της φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Παρότι το Πεκίνο έχει λάβει σημαντικά μέτρα για να ανακόψει την έξοδο αυτών των ουσιών από τον τεράστιο φαρμακευτικό του τομέα, ειδικοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είναι ακόμη επαρκείς.

Με πληροφορίες από: CNN, Reuters