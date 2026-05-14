Τραμπ: «Εξαιρετικές» οι συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ – Το άνοιγμα του Πεκίνου στους Αμερικανούς CEOs

Σε κλίμα έντονου συμβολισμού και μεγαλοπρέπειας συνεχίζεται η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα. Μετά τη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, οι δύο άνδρες περιηγήθηκαν στον ιστορικό «Ναό του Ουρανού», με τις σχέσεις τους να δείχνουν ιδιαίτερα θερμές, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν στο τραπέζι.

Εξερχόμενος από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε λακωνικός αλλά ικανοποιημένος.

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς εξελίχθηκαν οι συνομιλίες με τον Σι, εκείνος απάντησε απλώς: «Εξαιρετικά».

Αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες για το αν συζητήθηκε το φλέγον ζήτημα της Ταϊβάν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προτίμησε να εστιάσει στη φιλοξενία.

«Σπουδαίο μέρος. Απίστευτο. Η Κίνα είναι όμορφη», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Στον Ναό του Ουρανού, ένα μνημείο του 15ου αιώνα, ο Τραμπ περπάτησε στο πλευρό του Σι, αφήνοντας τον Κινέζο ηγέτη να τον ξεναγήσει στον ιστορικό χώρο.

Ο Τραμπ δεν απάντησε σε ερωτήσεις ούτε κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης μπροστά στο μνημείο.

Trump and Xi visited the Temple of Heaven in Beijing, a 600 year-old UNESCO World Heritage Site, following their meeting. The temple is a contemporary of the Forbidden City, which Trump visited during his last state visit in 2017. 🔴 LIVE updates: https://t.co/Cz3e56L48Z pic.twitter.com/b9ugsWaUAQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 14, 2026



Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επιστροφή στο ξενοδοχείο πριν από το επίσημο κρατικό δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού.

🚨 NOW: Xi Jinping is giving President Trump the GRAND TOUR of the Temple of Heaven, which is one of the most iconic historical and architectural landmarks in Beijing, China. Built between 1406 and 1420, it is a massive imperial sacrificial complex where Ming and Qing dynasty… pic.twitter.com/joTtRIvv8M — Nick Sortor (@nicksortor) May 14, 2026

Το άνοιγμα του Σι στους Αμερικανούς CEOs

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua, ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς διευθύνοντες συμβούλους ότι η κινεζική αγορά θα γίνει ακόμη πιο προσβάσιμη για εκείνους.

«Η πόρτα που άνοιξε η Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα ανοίγει όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Σι κατά τη διάρκεια της συνάντησης το πρωί της Τετάρτης.

Ο Κινέζος ηγέτης τόνισε πως οι αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν βαθιά στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας, με αμοιβαία οφέλη και για τις δύο πλευρές.

«Η Κίνα καλωσορίζει τις ΗΠΑ να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με την Κίνα και πιστεύει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμη ευρύτερες προοπτικές στη χώρα», πρόσθεσε ο Σι σύμφωνα με το Xinhua.

Η επιχειρηματική ελίτ των ΗΠΑ στο Πεκίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε έναν προς έναν τους επιχειρηματικούς ηγέτες στον Σι Τζινπίνγκ, σημειώνοντας πως όλοι τους «σέβονται και εκτιμούν την Κίνα», ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τη χώρα.

Στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν περίπου 17 κορυφαία στελέχη (CEOs).

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι επιχειρηματίες εξέφρασαν την υψηλή εκτίμησή τους για την αγορά της Κίνας, εκφράζοντας την ελπίδα να εμβαθύνουν τις δραστηριότητές τους και να ενισχύσουν τους δεσμούς συνεργασίας.