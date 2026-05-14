Τραμπ: «Εξαιρετικές» οι συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ – Το άνοιγμα του Πεκίνου στους Αμερικανούς CEOs

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ Σι Πεκίνο
Φωτογραφία: Reuters
Σε κλίμα έντονου συμβολισμού και μεγαλοπρέπειας συνεχίζεται η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα. Μετά τη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, οι δύο άνδρες περιηγήθηκαν στον ιστορικό «Ναό του Ουρανού», με τις σχέσεις τους να δείχνουν ιδιαίτερα θερμές, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν στο τραπέζι.

Η Κίνα περιμένει τη γεωπολιτική «αυτοπυρπόληση» των ΗΠΑ – Το σχέδιο για μια παγκόσμια τάξη χωρίς την Ουάσινγκτον στο επίκεντρο

Εξερχόμενος από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε λακωνικός αλλά ικανοποιημένος.

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς εξελίχθηκαν οι συνομιλίες με τον Σι, εκείνος απάντησε απλώς: «Εξαιρετικά».

Κίνα: Αξιωματικός στάθηκε σαν «άγαλμα» μπροστά στο Air Force One του Τραμπ – Το βίντεο που κατέκλυσε τα social media

Αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες για το αν συζητήθηκε το φλέγον ζήτημα της Ταϊβάν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προτίμησε να εστιάσει στη φιλοξενία.

«Σπουδαίο μέρος. Απίστευτο. Η Κίνα είναι όμορφη», δήλωσε χαρακτηριστικά.


Στον Ναό του Ουρανού, ένα μνημείο του 15ου αιώνα, ο Τραμπ περπάτησε στο πλευρό του Σι, αφήνοντας τον Κινέζο ηγέτη να τον ξεναγήσει στον ιστορικό χώρο.

Ο Τραμπ δεν απάντησε σε ερωτήσεις ούτε κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης μπροστά στο μνημείο.


Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επιστροφή στο ξενοδοχείο πριν από το επίσημο κρατικό δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού.

Το άνοιγμα του Σι στους Αμερικανούς CEOs

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua, ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς διευθύνοντες συμβούλους ότι η κινεζική αγορά θα γίνει ακόμη πιο προσβάσιμη για εκείνους.

«Η πόρτα που άνοιξε η Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα ανοίγει όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Σι κατά τη διάρκεια της συνάντησης το πρωί της Τετάρτης.

Ο Κινέζος ηγέτης τόνισε πως οι αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν βαθιά στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας, με αμοιβαία οφέλη και για τις δύο πλευρές.

«Η Κίνα καλωσορίζει τις ΗΠΑ να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με την Κίνα και πιστεύει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμη ευρύτερες προοπτικές στη χώρα», πρόσθεσε ο Σι σύμφωνα με το Xinhua.

Η επιχειρηματική ελίτ των ΗΠΑ στο Πεκίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε έναν προς έναν τους επιχειρηματικούς ηγέτες στον Σι Τζινπίνγκ, σημειώνοντας πως όλοι τους «σέβονται και εκτιμούν την Κίνα», ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τη χώρα.

Στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν περίπου 17 κορυφαία στελέχη (CEOs).

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι επιχειρηματίες εξέφρασαν την υψηλή εκτίμησή τους για την αγορά της Κίνας, εκφράζοντας την ελπίδα να εμβαθύνουν τις δραστηριότητές τους και να ενισχύσουν τους δεσμούς συνεργασίας.

08:13 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κίνα: Ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ για «σύγκρουση» εάν οι ΗΠΑ δεν χειριστούν σωστά το θέμα της Ταϊβάν – Όλα τα βλέμματα στο Πεκίνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ, ξεκίνησαν την Πέμ...
07:38 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Λίγο πριν την αναχώρησή του για το Πεκίνο, ο Αμερικανό...
06:48 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Διεθνής Αμνηστία: Κάλεσμα να διενεργηθεί έρευνα για «εγκλήματα πολέμου» από τον ισραηλινό στρατό στη νότια Συρία

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σήμερα να διενεργηθεί έρευνα για πιθανά «εγκλήματα πολέμου» διαπραχθέ...
06:19 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κίνα: Θερμή υποδοχή στον Ντόναλντ Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ: «Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι»

Με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ, κ...
