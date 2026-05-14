Τηλεθέαση (13/5): Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time

Στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κατέγραψε 15,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ακολούθησε με 14,8%.
Ο «Άγιος έρωτας» σημείωσε 14,1% και το «Να μ’ αγαπάς» 13,1%. Το «MasterChef» κινήθηκε στο 13%, ενώ πιο χαμηλά βρέθηκαν οι «Σούπερ ήρωες» και το «Grand Hotel» με 6,7%. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» κατέγραψαν 5,4%, ο «Πιο αδύναμος κρίκος» 4,9%, η ξένη ταινία «Ρομπέν των δασών» 4,3% και η ταινία «Ο πατέρας» 3,3%.
Στο σύνολο κοινού, την υψηλότερη επίδοση σημείωσε το «Να μ’ αγαπάς» με 22,3%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος έρωτας» με 18,9%. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρέθηκε στο 16,4% και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο 16,2%. Το «Grand Hotel» σημείωσε 13,2%, ενώ το «MasterChef» κατέγραψε 10,9%. Οι «Σούπερ ήρωες» κινήθηκαν στο 8,2%, τα «Παιχνίδια εκδίκησης» στο 7,2%, ο «Πιο αδύναμος κρίκος» στο 4,7%, η ταινία «Ρομπέν των δασών» στο 4,2% και η ταινία «Ο πατέρας» στο 3,4%.
Δείτε τους πίνακες:
Eurovision – Δυναμικό Κοινό (%)
|Πρόγραμμα
|Δυναμικό (%)
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|15,9
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|14,8
|Άγιος έρωτας
|14,1
|Να μ’ αγαπάς
|13,1
|MasterChef
|13,0
|Σούπερ ήρωες
|6,7
|Grand Hotel
|6,7
|Παιχνίδια εκδίκησης
|5,4
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,9
|Ξένη ταινία – Ρομπέν των δασών
|4,3
|Ξένη ταινία – Ο πατέρας
|3,3
Eurovision – Σύνολο Κοινού (%)
|Πρόγραμμα
|Σύνολο (%)
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|16,4
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|16,2
|Άγιος έρωτας
|18,9
|Να μ’ αγαπάς
|22,3
|MasterChef
|10,9
|Σούπερ ήρωες
|8,2
|Grand Hotel
|13,2
|Παιχνίδια εκδίκησης
|7,2
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,7
|Ξένη ταινία – Ρομπέν των δασών
|4,2
|Ξένη ταινία – Ο πατέρας
|3,4