Τηλεθέαση (13/5): Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κατέγραψε 15,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ακολούθησε με 14,8%.

Ο «Άγιος έρωτας» σημείωσε 14,1% και το «Να μ’ αγαπάς» 13,1%. Το «MasterChef» κινήθηκε στο 13%, ενώ πιο χαμηλά βρέθηκαν οι «Σούπερ ήρωες» και το «Grand Hotel» με 6,7%. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» κατέγραψαν 5,4%, ο «Πιο αδύναμος κρίκος» 4,9%, η ξένη ταινία «Ρομπέν των δασών» 4,3% και η ταινία «Ο πατέρας» 3,3%.

Στο σύνολο κοινού, την υψηλότερη επίδοση σημείωσε το «Να μ’ αγαπάς» με 22,3%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος έρωτας» με 18,9%. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρέθηκε στο 16,4% και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο 16,2%. Το «Grand Hotel» σημείωσε 13,2%, ενώ το «MasterChef» κατέγραψε 10,9%. Οι «Σούπερ ήρωες» κινήθηκαν στο 8,2%, τα «Παιχνίδια εκδίκησης» στο 7,2%, ο «Πιο αδύναμος κρίκος» στο 4,7%, η ταινία «Ρομπέν των δασών» στο 4,2% και η ταινία «Ο πατέρας» στο 3,4%.

Δείτε τους πίνακες:

Eurovision – Δυναμικό Κοινό (%)

Πρόγραμμα Δυναμικό (%)
Μπαμπά σ’ αγαπώ 15,9
Αλ Τσαντίρι Νιουζ 14,8
Άγιος έρωτας 14,1
Να μ’ αγαπάς 13,1
MasterChef 13,0
Σούπερ ήρωες 6,7
Grand Hotel 6,7
Παιχνίδια εκδίκησης 5,4
Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,9
Ξένη ταινία – Ρομπέν των δασών 4,3
Ξένη ταινία – Ο πατέρας 3,3

Eurovision – Σύνολο Κοινού (%)

Πρόγραμμα Σύνολο (%)
Μπαμπά σ’ αγαπώ 16,4
Αλ Τσαντίρι Νιουζ 16,2
Άγιος έρωτας 18,9
Να μ’ αγαπάς 22,3
MasterChef 10,9
Σούπερ ήρωες 8,2
Grand Hotel 13,2
Παιχνίδια εκδίκησης 7,2
Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,7
Ξένη ταινία – Ρομπέν των δασών 4,2
Ξένη ταινία – Ο πατέρας 3,4

