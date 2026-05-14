Στο φως τα μυστικά της Πομπηίας: Τι έκρυβαν οι ρωμαϊκά πιθάρια στους πάγκους των αρχαίων ταβερνών

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως τα μυστικά που έκρυβαν για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια οι μεγάλοι πήλινοι πίθοι, οι οποίοι βρίσκονταν ενσωματωμένοι στους πέτρινους πάγκους των ρωμαϊκών πανδοχείων.

Η μελέτη αξιοποίησε σαρωτές δομημένου φωτός για να αναλύσει για πρώτη φορά το εσωτερικό 40 δοχείων, τα οποία παρέμεναν θαμμένα μέσα σε ρωμαϊκό σκυρόδεμα για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια.

Για περισσότερο από δύο αιώνες, οι αρχαιολόγοι έρχονται επανειλημμένα αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα κατά τις ανασκαφές στις ταβέρνες της Πομπηίας: Μεγάλους κεραμικούς πίθους (πιθάρια) ενσωματωμένους σε πέτρινους πάγκους, οι οποίοι είναι άριστα διατηρημένοι αλλά εντελώς απρόσιτοι. Μόνο το εσωτερικό τους είναι ορατό.

Το εξωτερικό τους μέρος παραμένει εγκλωβισμένο μέσα σε τοίχους από ρωμαϊκό σκυρόδεμα, οι οποίοι μεν τα προστάτευσαν από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., αλλά ταυτόχρονα εμπόδιζαν κάθε άμεση μελέτη. Μέχρι τώρα.

Μια ομάδα Ιαπώνων ερευνητών πέτυχε αυτό που φαινόταν αδύνατο: Να μετρήσει και να αναλύσει το εσωτερικό αυτών των πιθαριών χωρίς να καταστρέψει τους πάγκους.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρισδιάστατης (3D) σάρωσης υψηλής ακρίβειας, χαρτογράφησαν σαράντα δοχεία σε δεκατέσσερις διαφορετικές ταβέρνες, εξασφαλίζοντας την πρώτη συστηματική τεκμηρίωση αυτών των αρχαιολογικών κομματιών στην ιστορία.

Αυτοί οι πίθοι παραδοσιακά αποκλείονταν από τη συστηματική αρχαιολογική ανάλυση επειδή η άμεση μέτρηση είναι φυσικά αδύνατη, εξηγούν οι Xinyan Zhao και Yoshiki Hori, συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Archaeological Method and Theory.

Το πρόβλημα που κανείς δεν είχε καταφέρει να λύσει

Φανταστείτε έναν πίθο ύψους σχεδόν ενός μέτρου, με τοιχώματα πάχους αρκετών εκατοστών, ενσωματωμένο σε έναν πέτρινο πάγκο.

Για να μάθει το πλήρες σχήμα του, τη διάμετρο, τη χωρητικότητα ή τον τρόπο κατασκευής του, ένας παραδοσιακός αρχαιολόγος θα έπρεπε να τον εξαγάγει.

Όμως η εξαγωγή του σημαίνει καταστροφή του πάγκου και, μαζί με αυτόν, του γύρω αρχαιολογικού πλαισίου. Πρόκειται για ένα αδιέξοδο.

Για δεκαετίες, οι ερευνητές συμβιβάζονταν με τη μελέτη των πίθων ως μέρος της επίπλωσης, αδυνατώντας να τους αναλύσουν ως μεμονωμένα αντικείμενα.

Οι πρώτες ανασκαφές του 18ου αιώνα είχαν ήδη τεκμηριώσει την ύπαρξη αυτών των δοχείων, αλλά κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα άρχισε να αναγνωρίζεται η σημασία τους στην οικονομία και την καθημερινή ζωή της Πομπηίας.

Το μυστήριο του περιεχομένου: Κρασί, λάδι ή κάτι Άλλο;

Αυτοί οι πίθοι, τους οποίους οι ερευνητές αποκαλούν γενικά dolia –αν και η μελέτη αποκαλύπτει ότι αυτή η ταξινόμηση είναι ανεπαρκής– εμφανίζονται ενσωματωμένοι στους πάγκους των ταβερνών, των καταστημάτων εστίασης και πώλησης τροφίμων του ρωμαϊκού κόσμου.

Η Πομπηία, με περισσότερες από 150 ταβέρνες που έχουν εντοπιστεί εντός των τειχών της πόλης, αποτελούσε ένα κέντρο εμπορικής δραστηριότητας.

Οι πάγκοι, σχήματος L, U ή γραμμικοί, συχνά έκλειναν εν μέρει την είσοδο και σχεδόν πάντα ενσωμάτωναν αυτά τα μεγάλα κεραμικά δοχεία.

Τι φυλασσόταν μέσα σε αυτούς;

Το ερώτημα αυτό προκαλεί αντιπαραθέσεις εδώ και έναν αιώνα.

Ορισμένοι ερευνητές πίστευαν ότι αποθήκευαν υγρά, ίσως κρασί ή λάδι. Άλλοι όμως επεσήμαναν ένα προφανές πρόβλημα: Οι πίθοι είναι πολύ δύσκολο να καθαριστούν και να αδιαβροχοποιηθούν, καθιστώντας την επαναλαμβανόμενη αποθήκευση υγρών μη πρακτική.

Πιο πρόσφατα ευρήματα προσέφεραν νέα στοιχεία. Σε ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και το 2020 στην Περιοχή V (Region V) της Πομπηίας, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια εξαιρετικά καλά διατηρημένη ταβέρνα.

Ο πάγκος της ήταν διακοσμημένος με νεκρές φύσεις (ζωγραφιές) και, κατά την ανάλυση των υπολειμμάτων στο εσωτερικό των πίθων, εντοπίστηκαν κατάλοιπα από πολλαπλά είδη ζώων και μικρές ποσότητες οσπρίων.

Πρόκειται για μια απόδειξη ότι αυτά τα δοχεία χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία και το σερβίρισμα φαγητού, και όχι μόνο για αποθήκευση.

Όμως η γνώση της λειτουργίας τους αποτελεί μόνο ένα μέρος της ιστορίας.

Το άλλο μεγάλο ερώτημα ήταν ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονταν αυτά τα τεράστια κεραμικά κομμάτια. Η λύση δόθηκε μέσα από τη βιομηχανική τεχνολογία.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν φορητό σαρωτή δομημένου φωτός με την ονομασία Go!SCAN SPARK, μια συσκευή η οποία, αντί για λέιζερ, προβάλλει μοτίβα λευκού φωτός πάνω στην επιφάνεια που πρόκειται να σαρωθεί.

Η ακρίβεια είναι εντυπωσιακή: μπορεί να εντοπίσει διαφορές της τάξης των 0,05 χιλιοστών, μέγεθος μικρότερο από το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας. Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη. Οι πίθοι, θαμμένοι για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, ήταν γεμάτοι χώμα, μπάζα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπολείμματα κονιάματος.

Η ομάδα έπρεπε να καθαρίσει το εσωτερικό όσο καλύτερα μπορούσε, να τοποθετήσει δείκτες αναφοράς σε σημεία-κλειδιά (όπως η βάση και οι ενώσεις μεταξύ του σώματος και του λαιμού) και να πραγματοποιήσει τη σάρωση από άβολες θέσεις –μερικές φορές ακόμη και ανάποδα– καθώς ο σαρωτής έπρεπε να εισαχθεί στο εσωτερικό κάθε δοχείου. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πλήρες τρισδιάστατο μοντέλο του εσωτερικού κάθε πίθου. Όμως η δημιουργία του μοντέλου δεν ήταν αρκετή.

Έπρεπε και να αναλυθεί.

Ο άξονας που εξηγεί τα πάντα

Οι κεραμικοί πίθοι που κατασκευάζονται στον τροχό, τον τροχό του αγγειοπλάστη, έχουν μια θεμελιώδη ιδιότητα: είναι συμμετρικοί. Διαθέτουν έναν κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα πάντα. Εάν αυτός ο άξονας μπορέσει να εντοπιστεί, τότε ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε το κομμάτι γίνεται κατανοητός.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι πίθοι δεν είναι τέλειοι. Οι αρχαίοι αγγειοπλάστες δεν εργάζονταν με την ακρίβεια μιας σύγχρονης μηχανής. Ο πηλός παραμορφώνεται καθώς στεγνώνει, τα χέρια του τεχνίτη τρέμουν ελαφρώς και οι ενώσεις μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται τέλεια.

Η ομάδα ανέπτυξε μια μαθηματική μέθοδο για την εξαγωγή αυτού που ονομάζουν «Σύνολο Κεντρικών Σημείων» (CPS). Φανταστείτε να κόβετε τον πίθο σε οριζόντιες φέτες, σαν σαλάμι. Κάθε φέτα, κοιτάζοντάς την από ψηλά, είναι σχεδόν ένας κύκλος.

Βρίσκοντας το κέντρο καθενός από αυτούς τους κύκλους και τοποθετώντας τα το ένα πάνω στο άλλο, προκύπτει μια γραμμή που διατρέχει το εσωτερικό του πίθου. Η γραμμή είναι ο πραγματικός του άξονας, όχι ο ιδανικός.

Στη συνέχεια, μέτρησαν πόσο αποκλίνει αυτός ο άξονας από μια τέλεια ευθεία γραμμή.

Οι αποκλίσεις, αυτά τα μικρά «σκαμπανεβάσματα», είναι το κλειδί για τα πάντα. Διηγούνται την ιστορία του αγγειοπλάστη που δούλευε τον πηλό.

Τι αποκαλύπτουν οι αποκλίσεις

Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Πρώτον, επιβεβαίωσαν ότι αυτοί οι πίθοι δεν είναι όλοι ίδιοι. Η μελέτη κατέγραψε σημαντική μορφολογική ποικιλομορφία: κυλινδρικά, σφαιρικά δοχεία, ακόμη και δοχεία σε σχήμα φράουλας.

Η απλή ονομασία dolia αποδεικνύεται ανεπαρκής.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η ανάλυση των αποκλίσεων του άξονα αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκαν.

Οι ερευνητές εφάρμοσαν μια τεχνική που ονομάζεται Ταχύς Μετασχηματισμός Φουριέ (FFT), η οποία, με απλά λόγια, αναλύει εάν τα «σκαμπανεβάσματα» του άξονα ακολουθούν ένα ρυθμικό μοτίβο ή είναι εντελώς τυχαία.

Τα μοτίβα που εντοπίστηκαν ήταν άκρως αποκαλυπτικά. Πρώτον, όλοι οι πίθοι παρουσιάζουν κλίση του κεντρικού άξονα μικρότερη από 2,3 μοίρες σε σχέση με την κατακόρυφο.

Αυτό υποδηλώνει ότι διατηρήθηκε μια εξαιρετικά σταθερή συμμετρία κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ακρίβεια για χειροποίητα κομμάτια ύψους σχεδόν ενός μέτρου.

Τα μοτίβα απόκλισης του CPS συνάδουν με μια αργή, συνεχή και σχετικά σταθερή περιστροφή με τη βοήθεια τροχού, συμπεραίνουν οι συγγραφείς.

Με άλλα λόγια, αυτοί οι πίθοι κατασκευάστηκαν με τροχό αγγειοπλάστη, αλλά όχι με γρήγορο. Ο αγγειοπλάστης περιέστρεφε αργά το κομμάτι καθώς του έδινε σχήμα, έχοντας τον χρόνο να διορθώσει τις μικρές ατέλειες.

Αυτό επιλύει μια σημαντική τεχνική αντιπαράθεση.

Ορισμένοι ερευνητές πίστευαν ότι πίθοι τόσο μεγάλου μεγέθους και με τόσο παχιά τοιχώματα μπορούσαν να κατασκευαστούν μόνο εξ ολοκλήρου στο χέρι, με την τεχνική των λωρίδων πηλού (μακαρόνι). Άλλοι πίστευαν ότι μπορούσαν να φτιαχτούν εξ ολοκλήρου σε έναν γρήγορο τροχό. Τα στοιχεία δείχνουν μια ενδιάμεση λύση: έναν συνδυασμό και των δύο τεχνικών.

Και εδώ έρχεται η πιο ενδιαφέρουσα ανακάλυψη.

Ορισμένοι πίθοι εμφάνισαν ένα περιοδικό μοτίβο στις αποκλίσεις τους: τα «σκαμπανεβάσματα» επαναλαμβάνονταν ανά συγκεκριμένο ύψος. Συγκεκριμένα, σε κάποιες περιπτώσεις η κυρίαρχη περιοδικότητα αντιστοιχούσε στο μισό, το ένα τρίτο ή το ένα τέταρτο του συνολικού ύψους του πίθου.

Αυτή είναι η μαθηματική απόδειξη ότι αυτοί οι πίθοι κατασκευάζονταν σε τμήματα.

Ο αγγειοπλάστης πρόσθετε πηλό μέχρι ένα ορισμένο ύψος, σταματούσε τη διαδικασία, περιέστρεφε τον τροχό για να ομαλοποιήσει το σχήμα και στη συνέχεια πρόσθετε περισσότερο πηλό.

Επαναλάμβαναν αυτόν τον κύκλο ξανά και ξανά. Κάθε τμήμα άφησε το δικό του αποτύπωμα στα «σκαμπανεβάσματα» του άξονα.

Αυτή είναι μια σημαντική ανακάλυψη επειδή δείχνει ότι οι Ρωμαίοι αγγειοπλάστες που κατασκεύαζαν αυτά τα τεράστια κομμάτια δεν εργάζονταν διαισθητικά, αλλά ακολουθούσαν τυποποιημένες και επαναλήψιμες διαδικασίες. Ήταν επαγγελματίες υψηλής κατάρτισης.

Ενιαίο Εργοστάσιο ή Πολλαπλά Εργαστήρια;

Ένα από τα ερωτήματα που εξάπτουν περισσότερο το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων είναι ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής. Κατασκεύαζε κάθε ταβέρνα τους δικούς της πίθους;

Υπήρχαν εξειδικευμένα εργαστήρια που τους διένειμαν; Προέρχονταν όλοι από το ίδιο μέρος; Η συγκριτική ανάλυση των 40 πίθων προσφέρει ορισμένες ενδείξεις. Σε τρεις συγκεκριμένες ταβέρνες (I.8.8, I.8.15 και IX.11.2), οι ερευνητές εντόπισαν ομάδες πίθων με εντυπωσιακά παρόμοια χαρακτηριστικά: ίδια μορφολογία, ίδιες διαστάσεις και, κυρίως, σχεδόν πανομοιότυπα μοτίβα αποκλίσεων του άξονα.

«Αυτό υποδηλώνει ότι ακόμη και στην παραγωγή μεγάλων, τεχνικά απαιτητικών πίθων, οι τεχνίτες με μακροχρόνια και συστηματική εκπαίδευση μπορούσαν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επιτύχουν σχεδόν τυποποιημένα τεχνολογικά αποτελέσματα», σημειώνει η μελέτη. Ωστόσο, έξω από αυτές τις τρεις ταβέρνες, η ποικιλομορφία είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι πίθοι διαφέρουν σε σχήμα, μέγεθος και στα μοτίβα των «σκαμπανεβασμάτων» τους.

Δεν φαίνεται να υπάρχει μια ενιαία παραγωγή. Οι συγγραφείς προτείνουν μια εξήγηση που συνάδει με όσα είναι γνωστά για τη ρωμαϊκή οικονομία.

Τα κεραμικά εργαστήρια που παρήγαγαν αυτά τα τεράστια δοχεία πιθανότατα απασχολούσαν εξειδικευμένους τεχνίτες, πολλοί από τους οποίους ήταν σκλάβοι με πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση.

Όμως αυτοί οι τεχνίτες μπορούσαν να επανατοποθετηθούν ή να ενοικιαστούν προσωρινά μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων ανάλογα με τη ζήτηση. Το αποτέλεσμα θα ήταν μια «υπό όρους τυποποιημένη» παραγωγή: Πίθοι που μοιράζονταν γενικές τεχνικές παραδόσεις, αλλά παρουσίαζαν παραλλαγές ανάλογα με το ποιος τεχνίτης τους κατασκεύαζε και σε ποιο εργαστήριο.

Δεν πρόκειται για μαζική παραγωγή, αλλά ούτε και για ατομική χειροτεχνία.

Είναι ένα ενδιάμεσο σύστημα, ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της στιγμής. Μια ιδιαίτερα ενδεικτική περίπτωση είναι αυτή της ταβέρνας VI.15.15. Δύο πίθοι σε παρόμοιες θέσεις μέσα στον πάγκο έχουν παρόμοια σχήματα αλλά εντελώς διαφορετικά μοτίβα αξόνων. Αυτή η ασυμφωνία υποδηλώνει ξεχωριστές πηγές παραγωγής και ενδέχεται να αντανακλά την επαναχρησιμοποίηση ή την απόκτησή τους μέσω δευτερευόντων δικτύων, εξηγούν οι συγγραφείς.

Δηλαδή, ένας από αυτούς πιθανότατα δεν κατασκευάστηκε για τη συγκεκριμένη ταβέρνα αλλά έφτασε εκεί αργότερα, ίσως από «δεύτερο χέρι».

Η Τεχνολογία που μετατρέπει το «αδιέξοδο» σε αρχαιολογικό θρίαμβο

Πέρα από τα συγκεκριμένα ευρήματα για την Πομπηία, η μελέτη αυτή καθιερώνει μια μέθοδο που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα αρχαιολογικά πλαίσια, όπου τα αντικείμενα δεν μπορούν να εξαχθούν ή να μετακινηθούν για άμεσο χειρισμό.

Η παραδοσιακή προσέγγιση στην κεραμική αρχαιολογία βασίζεται στη σχεδίαση προφίλ, στη μέτρηση διαμέτρων και στην περιγραφή των επεξεργασιών της επιφάνειας. Όλα αυτά απαιτούν να έχει κανείς το κομμάτι στα χέρια του.

Όταν το αντικείμενο είναι απρόσιτο, όπως αυτοί οι ενσωματωμένοι πίθοι, δημιουργείται ένα κενό γνώσης.

Η μέθοδος που προτείνουν οι Zhao και Hori μετατρέπει το πρόβλημα σε πλεονέκτημα.

Αδυνατώντας να εξαγάγουν το κομμάτι, σαρώνουν αυτό που μπορούν να δουν (το εσωτερικό) και από εκεί ανασυνθέτουν πληροφορίες για ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία.

Οι αποκλίσεις του κεντρικού άξονα μετατρέπονται σε ένα «καθοδηγητικό απολίθωμα» της κίνησης του αγγειοπλάστη.

Όσα παραμένουν άγνωστα

Η μέθοδος αυτή απομακρύνεται από την εξάρτηση από τα επιφανειακά ίχνη και παρέχει μια νέα οπτική γωνία για την παραγωγή κεραμικών, τη χειροτεχνία και τις πρακτικές κατανάλωσης στη ρωμαϊκή κοινωνία, δηλώνουν οι ερευνητές.

Η τεχνική έχει πολύ ευρύτερες πιθανές εφαρμογές: από αμφορείς ενσωματωμένους σε κελάρια μέχρι ταφικούς πίθους σφραγισμένους σε τάφους, καθώς και σε οποιοδήποτε αντικείμενο δεν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να υποστεί ζημιά το αρχαιολογικό του πλαίσιο.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η τρισδιάστατη (3D) σάρωση σε συνδυασμό με την ανάλυση του κεντρικού άξονα μπορεί να εξαγάγει πληροφορίες που προηγουμένως θεωρούνταν μη ανακτήσιμες.

Η μελέτη δεν απαντά σε όλα τα ερωτήματα, και οι συγγραφείς της είναι οι πρώτοι που το αναγνωρίζουν. Με σαράντα πίθους να έχουν αναλυθεί, το δείγμα είναι σημαντικό αλλά παραμένει περιορισμένο.

Η Πομπηία διαθέτει περισσότερες από 150 ταβέρνες, πολλές από τις οποίες περιέχουν πολλαπλά δοχεία. Επίσης, δεν κατέστη εφικτό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα εάν οι διαφορές μεταξύ των πίθων αντανακλούν εγγενή όρια της παραγωγής μεγάλων κομματιών ή άλλες μορφές βιοτεχνικής οργάνωσης.

Αυτό είναι ένα ζήτημα που η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερα δείγματα. Οι ερευνητές επισημαίνουν διάφορες κατευθύνσεις για μελλοντική εργασία που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τα ευρήματά τους: πειραματική αναπαραγωγή (απόπειρα κατασκευής παρόμοιων πίθων με τις τεχνικές που εντοπίστηκαν), ρεολογική μοντελοποίηση (μελέτη του τρόπου ροής του πηλού υπό διαφορετικές συνθήκες) και αναλύσεις χρήσης (αναζήτηση υπολειμμάτων που να επιβεβαιώνουν τι αποθηκευόταν ή σερβιριζόταν σε αυτούς).

Όμως, ακόμη και με αυτούς τους περιορισμούς, η μελέτη αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο. Για πρώτη φορά, οι παχείς τοίχοι από σκυρόδεμα που προστάτευαν αυτούς τους πίθους για δύο χιλιετίες έπαψαν να αποτελούν εμπόδιο για την επιστήμη.

«Η ενσωμάτωση της τρισδιάστατης (3D) σάρωσης υψηλής ακρίβειας με την ποσοτική γεωμετρική ανάλυση ξεπέρασε τους μακροχρόνιους περιορισμούς στη δειγματοληψία και τη μέτρηση», καταλήγει η μελέτη.

Τα μοτίβα απόκλισης του CPS συνάδουν με μια αργή, συνεχή και σχετικά σταθερή περιστροφή με τη βοήθεια τροχού, υποδεικνύουν το στάδιο στο οποίο εισήχθη η περιστροφική κινητική ενέργεια και υποστηρίζουν την ερμηνεία της κατασκευής σε τμήματα.

Αυτό σημαίνει ότι οι Ρωμαίοι τεχνίτες που έφτιαχναν αυτούς τους τεράστιους πίθους εργάζονταν με έναν αργό τροχό, χτίζοντάς τους σε τμήματα, και το έκαναν με μια ακρίβεια που συνδυάζει τη χειρονακτική παράδοση με την αποτελεσματικότητα του τροχού του αγγειοπλάστη.

Δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, ένας σαρωτής λευκού φωτός και ένας υπολογιστής κατάφεραν να διαβάσουν αυτή την ιστορία που κανείς δεν μπορούσε να διηγηθεί.