Φλεγμονή: Οι τροφές που βοηθούν στην μείωσή της με φυσικό τρόπο – Τι έδειξε μελέτη

Η χρόνια φλεγμονή συνδέεται με σοβαρές παθήσεις όπως οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης και ο καρκίνος, όμως νέα έρευνα δείχνει ότι η διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπισή της. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrients, δύο διατροφικά στοιχεία ξεχωρίζουν για την προστατευτική τους δράση. Και το καλύτερο; Μπορείτε εύκολα να τις εντάξετε στην καθημερινότητά σας μέσα από απλές και θρεπτικές τροφές.

Τι είναι η χρόνια φλεγμονή και πώς επηρεάζει την υγεία

Η φλεγμονή είναι η απόκριση του σώματος για επούλωση μετά από έναν τραυματισμό ή μια λοίμωξη. Για παράδειγμα, όταν στραμπουλήξετε τον αστράγαλό σας, αυτός πρήζεται επειδή το σώμα απελευθερώνει ενώσεις που βοηθούν στη θεραπεία. Καθώς η πληγή επουλώνεται, αυτές οι φλεγμονώδεις ενώσεις μειώνονται. Παρόμοιες διαδικασίες συμβαίνουν όταν αρρωσταίνετε, με τη διαφορά ότι η φλεγμονή μπορεί να μην είναι τόσο εμφανής.

Ενώ η φλεγμονή είναι απαραίτητο μέρος της ανάρρωσης, όταν δεν υποχωρεί και γίνεται χρόνια, αυξάνει τον κίνδυνο για παθήσεις όπως οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος, ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο. Πολλοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν χρόνια φλεγμονή, συμπεριλαμβανομένου του στρες και της διατροφής.

Τι δείχνει νέα μελέτη για τη σχέση διατροφής και φλεγμονής

Ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέτασαν προσεκτικά τη διατροφή —συγκεκριμένα τις πηγές πρωτεΐνης και τις φυτικές ίνες— και πώς αυτές σχετίζονται με τη φλεγμονή. Δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό επιστημονικό Nutrients.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Τα δεδομένα αυτής της μελέτης προήλθαν από την UK Biobank, μια τεράστια βάση δεδομένων που περιέχει ιατρικές και lifestyle πληροφορίες για περίπου 500.000 κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Για τη συγκεκριμένη έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 128.612 συμμετέχοντες, ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών.

Η ερευνητική ομάδα συμπεριέλαβε μόνο άτομα που είχαν καταγεγραμμένα διατροφικά δεδομένα και εξετάσεις αίματος που περιλάμβαναν τα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP). Η CRP είναι μια κοινή μέτρηση της φλεγμονής στο σώμα.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες:

Άτομα με μία ή καμία χρόνια πάθηση.

Άτομα με δύο ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις (πολυνοσηρότητα).

Πρωτεΐνες και φυτικές ίνες στο μικροσκόπιο

Οι ερευνητές κατέγραψαν τη συνολική πρόσληψη πρωτεΐνης και τη χώρισαν σε δύο κατηγορίες:

Φυτική πρωτεΐνη : Περιλαμβάνει το τέμπε, το τοφού, τα φασόλια (όσπρια), τις φακές, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους.

: Περιλαμβάνει το τέμπε, το τοφού, τα φασόλια (όσπρια), τις φακές, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους. Ζωική πρωτεΐνη: Περιλαμβάνει το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά.

Επιπλέον, υπολογίστηκε η πρόσληψη φυτικών ινών των συμμετεχόντων.

Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, το ύψος και το βάρος. Με βάση τις πληροφορίες αυτές και τα επίπεδα CRP, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε υποομάδες (υψηλή/χαμηλή πρόσληψη πρωτεΐνης και φυτικών ινών) για να διαπιστωθεί ποια διατροφικά στοιχεία προσφέρουν την καλύτερη προστασία ενάντια στη φλεγμονή.

Η σχέση φυτικής πρωτεΐνης και ινών με τη φλεγμονή

Μετά από στατιστικές αναλύσεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φυτική πρωτεΐνη και οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν τα εξής:

Ζωική πρωτεΐνη vs Φυτικές ίνες: Οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν διατροφή χαμηλή σε φυτικές ίνες και υψηλή σε ζωική πρωτεΐνη παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής.

Η σημασία των φυτικών ινών: Σε όλες τις κατηγορίες πρόσληψης πρωτεΐνης (υψηλή, μεσαία, χαμηλή), τα υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής παρατηρούνταν πάντα σε εκείνους που είχαν ταυτόχρονα χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών.

Πρόληψη χρόνιων παθήσεων: Σε άτομα χωρίς πολυνοσηρότητα (λιγότερες από δύο χρόνιες παθήσεις), η υψηλή πρόσληψη φυτικής πρωτεΐνης και ινών συσχετίστηκε με χαμηλότερη φλεγμονή.

Επίδραση σε ασθενείς: Για όσους έπασχαν από πολυνοσηρότητα (δύο ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις), η σχέση μεταξύ πρωτεΐνης, ινών και φλεγμονής ήταν ακόμη πιο ισχυρή.

Συνολικό συμπέρασμα: Καθώς η πρόσληψη φυτικής πρωτεΐνης και ινών αυξανόταν, τα επίπεδα φλεγμονής μειώνονταν. Το αντίθετο συνέβη με τη ζωική και τη συνολική πρωτεΐνη, οι οποίες εμφάνισαν σημαντική θετική συσχέτιση με την CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη), έναν δείκτη φλεγμονής.

Περιορισμοί της μελέτης

Παρά τα ενδιαφέροντα ευρήματα, η μελέτη είχε ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

Δείγμα πληθυσμού: Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως λευκοί Βρετανοί μεγαλύτερης ηλικίας, επομένως παραμένει άγνωστο αν τα αποτελέσματα ισχύουν και για άλλες πληθυσμιακές ομάδες.

Υποκειμενικά δεδομένα: Η καταγραφή των διατροφικών συνηθειών έγινε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες (self-reporting), γεγονός που αφήνει περιθώριο για ελλιπή δεδομένα ή λάθη μνήμης.

Μέτρηση CRP: Τα επίπεδα της CRP μετρήθηκαν μόνο στην αρχή της μελέτης (baseline), κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως την εξέλιξη της χρόνιας φλεγμονής με την πάροδο του χρόνου.

Πώς εφαρμόζονται αυτά στην καθημερινότητα

Γνωρίζουμε ότι η φλεγμονή παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις χρόνιες παθήσεις. Το μυστικό είναι να βρούμε τι την προκαλεί. Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ζωικής πρωτεΐνης και η έλλειψη φυτικών ινών σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής. Αντίθετα, η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών και φυτικών πρωτεϊνών συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής.

Οι φυτικές ίνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία του εντέρου, παρέχοντας τροφή στα ωφέλιμα βακτήρια. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα υγιές μικροβίωμα συνδέεται με χαμηλότερη φλεγμονή, επομένως είναι λογικό οι φυτικές πρωτεΐνες να σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη). Αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη: η υγεία του εντέρου επηρεάζει τη φλεγμονή και η φλεγμονή επηρεάζει την υγεία του εντέρου.

Από πού να ξεκινήσετε: Η σημασία της φυτικής πρωτεΐνης

Αν όλα αυτά σας φαίνονται βουνό, το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσετε είναι το έντερό σας. Εφόσον οι φυτικές ίνες τρέφουν τα καλά βακτήρια και οι φυτικές πρωτεΐνες είναι πλούσιες σε ίνες, εστιάστε εκεί.

Πηγές φυτικής πρωτεΐνης που μπορείτε να προσθέσετε στη διατροφή σας:

Όσπρια (φακές, ρεβίθια, φασόλια)

Ξηροί καρποί και σπόροι

Τόφου και τέμπε

Ολόκληροι κόκκοι (κινόα, αμάρανθος)

Ακόμα και φυτά που δεν θεωρούνται «υψηλής πρωτεΐνης», όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι απαραίτητα καθώς παρέχουν αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα.

Προβιοτικά: Οι ζωντανοί σύμμαχοι του εντέρου

Εκτός από τις φυτικές ίνες, χρειάζεστε και ωφέλιμα βακτήρια, γνωστά ως προβιοτικά. Μπορείτε να τα βρείτε σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση:

Λάχανο τουρσί (sauerkraut) ή κίμτσι (kimchi).

Γιαούρτι ή κεφίρ (αν προτιμάτε κάτι πιο οικείο).

Ζωική πρωτεΐνη: Ποιότητα vs Ποσότητα

Ένας περιορισμός αυτής της μελέτης είναι ότι δεν διαχώρισε τις υγιεινές πηγές ζωικής πρωτεΐνης από τις λιγότερο υγιεινές. Για παράδειγμα:

Γιαούρτι και κεφίρ: Παρέχουν προβιοτικά, ασβέστιο και βιταμίνη D.

Ψάρια και θαλασσινά: Είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία ωφελούν την καρδιά και τον εγκέφαλο.

Σε γενικές γραμμές, όλες οι τροφές μπορούν να έχουν θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή. Αντί να αποκλείετε ομάδες τροφίμων, εστιάστε στο να «γεμίσετε» το πιάτο σας με τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά (όπως οι φυτικές πρωτεΐνες), απολαμβάνοντας περιστασιακά και άλλες αγαπημένες σας επιλογές.

Τρόπος ζωής και φλεγμονή

Μην ξεχνάτε ότι και άλλες συνήθειες συνδέονται με την υγεία του εντέρου και τη μείωση της φλεγμονής:

Άσκηση: Κινήστε το σώμα σας όσο συχνά μπορείτε.

Διαχείριση άγχους: Εντοπίστε τους τομείς της ζωής σας που σας προκαλούν στρες και προσπαθήστε να το μειώσετε.

Φυτικές vs Ζωικές πρωτεΐνες: Πώς επηρεάζουν τη φλεγμονή στον οργανισμό

Η μελέτη που προαναφέρθηκε υποδεικνύει ότι η υψηλή πρόσληψη φυτικών πρωτεϊνών και φυτικών ινών σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα. Αντίθετα, η αυξημένη κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών σε συνδυασμό με χαμηλή πρόσληψη ινών φαίνεται να συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής.

Η ένταξη περισσότερων φυτικών τροφών στο διαιτολόγιό μας, συμπεριλαμβανομένων των πηγών φυτικής πρωτεΐνης, είναι καθοριστική για τη γενική υγεία και την πρόληψη ασθενειών.

Χρειάζεται να γίνετε αποκλειστικά vegan; Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε όλες τις ζωικές πρωτεΐνες με φυτικές. Οι ζωικές πρωτεΐνες, όπως τα θαλασσινά, το γιαούρτι και το κοτόπουλο, προσφέρουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών που είναι απαραίτητα για την καλή υγεία.

Το μυστικό βρίσκεται στην προσθήκη περισσότερων φυτικών επιλογών, καθώς οι περισσότεροι από εμάς δεν καταναλώνουμε επαρκείς ποσότητες φυτικών τροφών στην καθημερινότητά μας.