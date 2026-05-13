Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64: «Πράσινο» χαρακίρι στην Ισπανία και… εκτός από το Final Four της Αθήνας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία στην Ισπανία, καθώς ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Euroleague και έμεινε εκτός Final Four.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα στη Roig Arena. Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στην επίθεση στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχε μόλις 23 πόντους και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 35-23.

Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των «πράσινων», βρήκε ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήρε διαφορά που έφτασε μέχρι τους 17 πόντους. Ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να μείνει μέσα στο παιχνίδι, όμως δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα των Ισπανών.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Τολιόπουλος έδωσε ενέργεια στην επίθεση και ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Οι «πράσινοι» ευστόχησαν σε κρίσιμα τρίποντα και έκλεισαν την περίοδο στο 56-50, επιστρέφοντας ουσιαστικά στη διεκδίκηση της νίκης.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να ολοκληρώσει την ανατροπή, αλλά αστόχησε σε εύκολες προσπάθειες κοντά στο καλάθι σε κρίσιμα σημεία. Η Βαλένθια, από την άλλη πλευρά, βρήκε μεγάλα σουτ από την περιφέρεια και ανέβασε ξανά τη διαφορά.

Οι Ισπανοί διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους στα τελευταία λεπτά και έφτασαν στη νίκη με 81-64. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Βαλένθια έκανε το 3-2 στη σειρά, παρότι είχε βρεθεί πίσω με 0-2, και πήρε την πρόκριση στο πρώτο Final Four της ιστορίας της στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έμεινε εκτός Final Four μετά από δύο συνεχόμενες παρουσίες και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο στην Αθήνα. Η Βαλένθια πήρε το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο και θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64