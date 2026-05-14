Τα Εμιράτα διαψεύδουν ότι υπήρξε μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

netanyahu
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΑΕ Σεΐχης μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν.
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού αποκάλυψε χθες Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες, συμπλήρωσε.

Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Ανδριανός: Πληρωμές 2,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Τι είπε για τα λιπάσματα

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:25 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον 22 νεκροί, ανάμεσα τους 6 παιδιά και δύο γυναίκες, από τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές

Το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανακοίνωσε πως άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέ...
22:31 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ιράν: «Το Ορμούζ μας ανήκει, το θέμα έκλεισε» – Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ

Σε μια δήλωση που ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της Τεχεράνης για το σημαντικότερο ενεργειακό πέρα...
21:44 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χανταϊός: «Κανένας λόγος για χρήση μάσκας» λέει η Γαλλίδα υπουργός Υγείας – «Έχουμε επαρκή αποθέματα για τρεις μήνες»

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες των πολιτών που σπεύδουν στα φαρμακεία για την α...
20:45 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Τουρκικά ΜΜΕ: «Νέα εποχή στη θάλασσα» με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – Τι επιδιώκει και πότε θα κατατεθεί

Σε μια κίνηση περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης και επιχειρώντας να προσδώσει «νομικό μανδύα» σ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media