Λίβανος: Τουλάχιστον 22 νεκροί, ανάμεσα τους 6 παιδιά και δύο γυναίκες, από τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Λίβανος, Ισραήλ, Ιράν, ΗΠΑ, Πόλεμος
Το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανακοίνωσε πως άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα το προηγούμενο 24ωρο.

Συγκεκριμένα, στην πόλη Άραμπ Σαλίμ σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, «μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και δύο γυναίκες», ένα παιδί βρήκε τον θάνατο στο Χαρούφ, ενώ τρεις άνθρωποι (ανάμεσά τους δύο παιδιά) σκοτώθηκαν στη Ρουμέν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα:

  • Ένα ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Αράμπ Σαλίμ, στην περιοχή Ναμπατιέχ, σκότωσε έξι ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, και τραυμάτισε 12.
  • Στην πόλη Χαρούφ, μια ισραηλινή επίθεση σκότωσε ένα παιδί και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους.
  • Στη Ρουμίν, ένα ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, και τραυμάτισε ένα άτομο.
  • Μια άλλη ισραηλινή επίθεση στην πόλη Ζεμπκίν, στην περιοχή Τύρο, τραυμάτισε εννέα άτομα.

Πηγές: ΑΠΕ – Aljazeera

