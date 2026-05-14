Χρυσό μετάλλιο για τη Χριστίνα Γκέντζου στο παρα-Ταεκβοντό στη Γερμανία

Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στη Γερμανία διεξάγεται και το παρα Ταεκβοντό και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Χριστίνας Γκέντζου, έδειξε ότι είναι η κορυφαία στην κατηγορία της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της.

Στα -65κ. η χάλκινη παραολυμπιονίκης στο Παρίσι ήταν καταιγιστική. Στον ημιτελικό συνάντησε την Ορχάν από την Τουρκία. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και πολυ υψηλού επιπέδου και κρίθηκε στον τρίτο γύρο. Εκεί η Γκέντζου ήταν αλάνθαστη και επικράτησε με 2-1!

Με την ψυχολογία στα ύψη η Παραολυμπιονίκης μας μπήκε στον τελικό με απόλυτη ετοιμότητα. Στον πρώτο γύρο δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Πολωνή Ζεβάρ. Στον πρώτο γύρο επικράτησε με 10-2 και στον δεύτερο νίκησε με 16-6 χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο φέτος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παρα Ταεκβοντό

