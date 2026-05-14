Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές με διαφορετικά αποτελέσματα από τις παρατάξεις – Καταγγελία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για επεισόδια

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές. Για μία ακόμη χρονιά δεν υπάρχουν ενιαία αποτελέσματα καθώς η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ) δίνουν διαφορετικά πρακτικά, σύμφωνα με τα οποία η κάθε παράταξη αναδεικνύεται πρώτη δύναμη σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλει επεισόδια στη Σχολή Οικονομικών του ΕΚΠΑ από μέλη της φοιτητικής παράταξης του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Η ψηφοφορία στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας ολοκληρώθηκε μετά τις 7 μ.μ. της Τετάρτης (13/5).

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που δίνει η ΔΑΠ ΝΔΦΚ σε σύνολο 16036 ψηφισάντων, η παράταξη της έρχεται πρώτη με 46,5% και ακολουθεί η ΠΚΣ με 28,5, η ΠΑΣΠ με 6,2% και η ΕΑΑΚ με 2,4%.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που δίνει η ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 79.57%, η παράταξη έρχεται πρώτη με 37%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 22,6%, η ΠΑΣΠ με 9,9% και η ΕΑΑΚ με 7,5%.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Επεισόδια στη Σχολή Οικονομικών του ΕΚΠΑ

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της, ομάδα μελών της Πανσπουδαστικής, της φοιτητικής παράταξης του ΚΚΕ, εισέβαλε καταδρομικά στον χώρο της καταμέτρησης του Οικονομικού, προκαλώντας ένταση και επιχειρώντας να διαταράξει τη δημοκρατική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν επιθέσεις και βιαιοπραγίες εις βάρος στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τη διακομιδή στελεχών στο νοσοκομείο.

«Τέτοιες πρακτικές βίας, εκφοβισμού και τραμπουκισμού δεν έχουν καμία θέση στα ελληνικά Πανεπιστήμια και προσβάλλουν ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία των φοιτητικών Συλλόγων. Η ελεύθερη έκφραση και η ανεμπόδιστη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για κάθε δημοκρατικό Πανεπιστήμιο.

Καλούμε όλες τις φοιτητικές δυνάμεις και κάθε δημοκρατικό πολίτη να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες και να σταθούν απέναντι σε κάθε μορφή πολιτικής βίας μέσα στις σχολές.

Η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα τη δημοκρατία, την ασφάλεια των φοιτητών και την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, έντασης και υπονόμευσης της δημοκρατικής διαδικασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.