Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές με διαφορετικά αποτελέσματα από τις παρατάξεις – Καταγγελία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για επεισόδια

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

foititikes ekloges
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές. Για μία ακόμη χρονιά δεν υπάρχουν ενιαία αποτελέσματα καθώς η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ) δίνουν διαφορετικά πρακτικά, σύμφωνα με τα οποία η κάθε παράταξη αναδεικνύεται πρώτη δύναμη σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλει επεισόδια στη Σχολή Οικονομικών του ΕΚΠΑ από μέλη της φοιτητικής παράταξης του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Η ψηφοφορία στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας ολοκληρώθηκε μετά τις 7 μ.μ. της Τετάρτης (13/5).

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που δίνει η ΔΑΠ ΝΔΦΚ σε σύνολο 16036 ψηφισάντων, η παράταξη της έρχεται πρώτη με 46,5% και ακολουθεί η ΠΚΣ με 28,5, η ΠΑΣΠ με 6,2% και η ΕΑΑΚ με 2,4%.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που δίνει η ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 79.57%, η παράταξη έρχεται πρώτη με 37%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 22,6%, η ΠΑΣΠ με 9,9% και η ΕΑΑΚ με 7,5%.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Επεισόδια στη Σχολή Οικονομικών του ΕΚΠΑ

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της, ομάδα μελών της Πανσπουδαστικής, της φοιτητικής παράταξης του ΚΚΕ, εισέβαλε καταδρομικά στον χώρο της καταμέτρησης του Οικονομικού, προκαλώντας ένταση και επιχειρώντας να διαταράξει τη δημοκρατική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν επιθέσεις και βιαιοπραγίες εις βάρος στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τη διακομιδή στελεχών στο νοσοκομείο.

«Τέτοιες πρακτικές βίας, εκφοβισμού και τραμπουκισμού δεν έχουν καμία θέση στα ελληνικά Πανεπιστήμια και προσβάλλουν ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία των φοιτητικών Συλλόγων. Η ελεύθερη έκφραση και η ανεμπόδιστη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για κάθε δημοκρατικό Πανεπιστήμιο.

Καλούμε όλες τις φοιτητικές δυνάμεις και κάθε δημοκρατικό πολίτη να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες και να σταθούν απέναντι σε κάθε μορφή πολιτικής βίας μέσα στις σχολές.

Η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα τη δημοκρατία, την ασφάλεια των φοιτητών και την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, έντασης και υπονόμευσης της δημοκρατικής διαδικασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Ανδριανός: Πληρωμές 2,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Τι είπε για τα λιπάσματα

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:21 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Λαμία: Τραυματισμός ντελιβερά σε τροχαίο με τζιπ – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν οδηγό ντελίβερι σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ ...
22:54 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Όσα υποστήριξε στην απολογία του ο 30χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος – «Είδε τι έκανε και έπαιζε θέατρο» λέει η μητέρα της 28χρονης

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να οδηγηθεί στη φυλακή ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται ...
22:10 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κυψέλη: Άνδρας επιτέθηκε με κλωτσιές σε 8χρονο κοριτσάκι και τη μητέρα του – «Ταινία τρόμου αυτό που έγινε» – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας από το Σουδάν επιτέθηκε σε ένα 8χρονο...
21:08 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Με χτύπησαν με ένα ξύλο στο χέρι – Το έβαλα για να μη με χτυπήσουν άλλου» λέει μία εκ των τραυματιών

Φοιτητές που βίωσαν τον τρόμο στα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media