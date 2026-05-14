Σάκης Κατσούλης για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου: «Έχω ψαρέψει άπειρες ώρες σε αυτές τις θάλασσες…»

Ο πρώην νικητής του «Survivor», Σάκης Κατσούλης, δημοσίευσε μία ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον Σταύρο Φλώρο, τον νεαρό παίκτη που είχε σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, έξω από το πλαίσιο του Survivor, την ώρα που βρισκόταν για ψαροντούφεκο.

Ο 21χρονος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από σύγκρουση με σκάφος, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό στο ένα του πόδι, ενώ σοβαρά τραύματα φέρει και στον αστράγαλο του δεύτερου ποδιού του. Μετά το περιστατικό, η παραγωγή του reality αποφάσισε να διακόψει προσωρινά τη μετάδοση του παιχνιδιού, ενώ ο παίκτης παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Για το θέμα τοποθετήθηκε δημόσια και ο πρώην νικητής του Survivor, Σάκης Κατσούλης, ο οποίος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Είναι πραγματικά ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω ακούσει… Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου καλή αποκατάσταση στο παιδί αυτό και το καλύτερο δυνατό για την υγεία του! Καλή δύναμη και ψυχική υγεία στην οικογένειά του… Οι προσευχές μας είναι μαζί σας. Το έχουμε ζήσει, έχουμε περάσει εκεί 13 μήνες από τη ζωή μας και νιώθουμε ακριβώς την κατάσταση… Έχω ψαρέψει άπειρες ώρες σε αυτές τις θάλασσες εξιστορώντας στη γυναίκα μου και τους συμπαίκτες μας κάθε μέρα και μια νέα ιστορία! Καλή δύναμη επίσης σε όλους τους παίκτες και την παραγωγή που βρίσκονται στο νησί και βιώνουν αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές!», έγραψε χαρακτηριστικά.

