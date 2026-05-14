Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Συγκινητικός Αντώνης Ρέμος σε «ντουέτο» με την Μαρινέλλα: «Στο φως, αγάπη μου, να πας» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αντώνης Ρέμος δεν έκρυψε την συγκίνηση του για την απώλεια της καλής του φίλης και συναδέλφου, Μαρινέλλα στο νέο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτη 13/5, από το MEGA, όπου ήταν ο κεντρικός καλεσμένος.

Στο τελευταίο μέρος της βραδιάς ο λαϊκός ερμηνευτής πραγματοποίησε με τη βοήθεια της τεχνολογίας ένα «ντουέτο» με τη Μαρινέλλα, όπου και η ηχογραφημένη ερμηνεία της αείμνηστης αοιδού «έδεσε» μοναδικά με την live ερμηνεία του Αντώνη Ρέμου από το πλατό.

Μια στιγμή που καταχειροκροτήθηκε ιδιαίτερα από όλους στο πλατό και ο λαϊκός ερμηνευτής δεν έκρυψε την συγκίνηση του για να εκφράσει και τα εξής στον αέρα της εκπομπής του MEGA:

«Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα τραγούδια τους θα ταξιδεύουν πάντα και θα τα τραγουδάμε και οι νεότερες γενιές. Γιατί μου ‘λεγε ότι “εγώ είμαι δω, θα περιμένω και την Ελενίτσα”. Και την πρόλαβε και την Ελενίτσα μου. Την πρόλαβε και της τραγούδησε. Στο φως, αγάπη μου, να πας, στο φως»

Μάλιστα, αμέσως μετά, ο Αντώνης Ρέμος περιέγραψε τον τελευταίο διάλογο που είχε με την αείμνηστη τραγουδίστρια. «Αυτά τα παιδιά (σ.σ. η ορχήστρα του) ήταν το τελευταίο βράδυ που παίξαμε με την Μαρινέλλα μας μαζί. Θα θυμόμαστε για πάντα εκείνη τη στιγμή του αποχωρισμού μας. Και η ίδια όμως θα ήθελε πάντα με χαρά να κλείνουμε τα βράδια μας».

«Μόλις συνήλθε στο Ηρώδειο, μου έλεγε ‘κανόνισε ημερομηνία πότε θα ξαναπαίξουμε’ και της έλεγα ‘μη στεναχωριέσαι, αγάπη μου, έχω κανονίσει 10 μέρες μετά θα ξαναρθούμε’. Μου λέει, μέσα στο πρόβλημα της, ‘βρήκες ημερομηνία;’ και της είπα πως βρήκα, ‘θα ξαναρθούμε μετά από 10 μέρες, πήγαινε τώρα να κάνεις τις εξετάσεις σου και να πάνε όλα καλά’. Αυτές ήταν οι τελευταίες μας κουβέντες», δήλωσε ο ο λαϊκός τραγουδιστής από τη Θεσσαλονίκη.