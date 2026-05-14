Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Συγκινητικός Αντώνης Ρέμος σε «ντουέτο» με την Μαρινέλλα: «Στο φως, αγάπη μου, να πας» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

remos
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Αντώνης Ρέμος δεν έκρυψε την συγκίνηση του για την απώλεια της καλής του φίλης και συναδέλφου, Μαρινέλλα στο νέο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτη 13/5, από το MEGA, όπου ήταν ο κεντρικός καλεσμένος.

Στο τελευταίο μέρος της βραδιάς ο λαϊκός ερμηνευτής πραγματοποίησε με τη βοήθεια της τεχνολογίας ένα «ντουέτο» με τη Μαρινέλλα, όπου και η ηχογραφημένη ερμηνεία της αείμνηστης αοιδού «έδεσε» μοναδικά με την live ερμηνεία του Αντώνη Ρέμου από το πλατό.

Μια στιγμή που καταχειροκροτήθηκε ιδιαίτερα από όλους στο πλατό και ο λαϊκός ερμηνευτής δεν έκρυψε την συγκίνηση του για να εκφράσει και τα εξής στον αέρα της εκπομπής του MEGA:

«Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα τραγούδια τους θα ταξιδεύουν πάντα και θα τα τραγουδάμε και οι νεότερες γενιές. Γιατί μου ‘λεγε ότι “εγώ είμαι δω, θα περιμένω και την Ελενίτσα”. Και την πρόλαβε και την Ελενίτσα μου. Την πρόλαβε και της τραγούδησε. Στο φως, αγάπη μου, να πας, στο φως»

Μάλιστα, αμέσως μετά, ο Αντώνης Ρέμος περιέγραψε τον τελευταίο διάλογο που είχε με την αείμνηστη τραγουδίστρια. «Αυτά τα παιδιά (σ.σ. η ορχήστρα του) ήταν το τελευταίο βράδυ που παίξαμε με την Μαρινέλλα μας μαζί. Θα θυμόμαστε για πάντα εκείνη τη στιγμή του αποχωρισμού μας. Και η ίδια όμως θα ήθελε πάντα με χαρά να κλείνουμε τα βράδια μας».

«Μόλις συνήλθε στο Ηρώδειο, μου έλεγε ‘κανόνισε ημερομηνία πότε θα ξαναπαίξουμε’ και της έλεγα ‘μη στεναχωριέσαι, αγάπη μου, έχω κανονίσει 10 μέρες μετά θα ξαναρθούμε’. Μου λέει, μέσα στο πρόβλημα της, ‘βρήκες ημερομηνία;’ και της είπα πως βρήκα, ‘θα ξαναρθούμε μετά από 10 μέρες, πήγαινε τώρα να κάνεις τις εξετάσεις σου και να πάνε όλα καλά’. Αυτές ήταν οι τελευταίες μας κουβέντες», δήλωσε ο ο λαϊκός τραγουδιστής από τη Θεσσαλονίκη.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Ανδριανός: Πληρωμές 2,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Τι είπε για τα λιπάσματα

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:10 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ασπασία αποκαλύπτει την εγκυμοσύνη στον Σταύρο και η Πολυξένη αρνείται την πρόταση γάμου του Ηλία

Νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” έρχεται απόψε στις 23:30 στον...
21:51 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Akylas: «Είχα ένα μικρό ατύχημα – Θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό»

Την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Akylas παρευρέθηκε σε μία εκδήλωση του «Wiwibloggs». Ο φετινός εκπρόσω...
15:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

ΕΣΡ: «Σεβασμός και μετάδοση έγκυρων πληροφοριών» – Η ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλ...
15:08 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Στρατής Λιαρέλλης: Τέλος στη συνεργασία του με τον ANT1

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του ΑΝΤ1 με τον Στρατή Λιαρέλλη. Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 Ο Ό...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media