Επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα: Από τη θερμή υποδοχή του 2017 στον σημερινό εμπορικό πόλεμο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

trump china
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε κάποτε αναφερθεί στη «πολύ καλή χημεία» του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής κρατικής επίσκεψης στην Κίνα στην πρώτη του θητεία. Τα επόμενα χρόνια ωστόσο σημαδεύτηκαν από έντονη επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας από τον εξελισσόμενο εμπορικό πόλεμο.

Ήταν τον Νοέμβριο του 2017, όταν οι κινεζικές αρχές επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στο Πεκίνο, με κόκκινο χαλί και μια σειρά από σπάνιες τιμητικές εκδηλώσεις. Ο Τραμπ ξεναγήθηκε ιδιωτικά στην Απαγορευμένη Πόλη, παρακολούθησε πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων παράσταση όπερας του Πεκίνου, και συμμετείχε σε επίσημη τελετή υποδοχής με εκατοντάδες παιδιά μπροστά στο Μέγαρο του Λαού.

Ο ίδιος ανταπέδωσε με εξίσου εγκωμιαστικές δηλώσεις, ευχαριστώντας δημόσια τον Σι και σε κοινή ομιλία τους επαίνεσε τη σχέση των δύο ανδρών, κάνοντας λόγο για «πολύ καλή χημεία» μεταξύ τους και για έναν ηγέτη για τον οποίο «ο λαός του είναι πολύ περήφανος».

Τότε, η επίσκεψη είχε θεωρηθεί σημαντικό διπλωματικό κέρδος για το Πεκίνο, καθώς έδινε στον Σι την ευκαιρία να προβάλλει την Κίνα ως ισότιμη παγκόσμια δύναμη. Ωστόσο, η εικόνα αυτή έχει πλέον αλλάξει ριζικά.

Τα επόμενα χρόνια σημαδεύτηκαν από έντονη επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας, με εμπορικό πόλεμο, τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, τεχνολογικό ανταγωνισμό, εντάσεις γύρω από την Ταϊβάν και σκληρή ρητορική και από τις δύο πλευρές.

Στη δεύτερη θητεία Τραμπ, οι διμερείς σχέσεις έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω, κυρίως λόγω αμοιβαίων δασμών.

Ωστόσο, ενώ άλλες χώρες έσπευσαν να κλείσουν συμφωνίες με τις ΗΠΑ για να περιορίσουν τις οικονομικές απώλειες, η Κίνα προσανατολίστηκε αλλού και αύξησε τις εξαγωγές της προς άλλες αγορές, μια εντυπωσιακή επίδειξη εμπορικής ανθεκτικότητας που δίνει έναν σαφώς διαφορετικό τόνο στη σημερινή τους συνάντηση.

Πηγή: CNN

