MasterChef: Παραίτηση «βόμβα» του Γιώργου από την κόκκινη μπριγάδα πριν τη «μητέρα των μαχών» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

masterchef
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια παραίτηση «βόμβα» πάγωσε παίκτες και κριτές το βράδυ της Τετάρτης 13/5, στο τελευταίο επεισόδιο του MasterChef που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του STAR. Ο λόγος για τον Γιώργο που αποφάσισε να παραιτηθεί από αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας στο κρίσιμο αυτό σημείο του δημοφιλούς ριάλιτι μαγειρικής.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους τρεις σεφ και κριτές για τις πέντε απαιτητικές μαγειρικές μονομαχίες που καλούνταν να μονομαχήσουν οι δυο μπριγάδες ο Γιώργος ζήτησε απρόσμενα τον λόγο για να δηλώσει τα εξής:

«Σεφ, έχω πάρει μια απόφαση και θέλω να αφήσω την κονκάρδα μου. Να την αφήσω, να παραιτηθώ από αρχηγός».

“Η αρχηγία, παρά το ότι σε τιμά να την έχεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και βαρύ. Ειδικά στο σημείο του διαγωνισμού που την είχα εγώ. Επειδή, όπως είπαν και οι κριτές, πλησιάζει η μητέρα των μαχών, θέλω να είμαι λίγο πιο ψύχραιμος και να πάρω τον χρόνο μου” δήλωσε ο Γιώργος στην κάμερα του MasterChef. μια παραίτηση που παρά την έκπληξη που προκάλεσε δεν μπορούσε παρά να γίνει δεκτή από τους τρεις κριτές.

«Όλοι πάνω κοιτιόμαστε και λέμε τι κάνει», δήλωσε ο Ανδρέας.

«Ακυβέρνητο καράβι τώρα η μπριγάδα μας. Ποιος θα έχει το τιμόνι τώρα, πάμε να μιλήσουμε», συμπλήρωσε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Ανδριανός: Πληρωμές 2,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Τι είπε για τα λιπάσματα

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:38 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 14/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 14/5/2026.
23:10 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ασπασία αποκαλύπτει την εγκυμοσύνη στον Σταύρο και η Πολυξένη αρνείται την πρόταση γάμου του Ηλία

Νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” έρχεται απόψε στις 23:30 στον...
21:51 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Akylas: «Είχα ένα μικρό ατύχημα – Θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό»

Την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Akylas παρευρέθηκε σε μία εκδήλωση του «Wiwibloggs». Ο φετινός εκπρόσω...
15:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

ΕΣΡ: «Σεβασμός και μετάδοση έγκυρων πληροφοριών» – Η ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media