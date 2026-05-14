MasterChef: Παραίτηση «βόμβα» του Γιώργου από την κόκκινη μπριγάδα πριν τη «μητέρα των μαχών» – ΒΙΝΤΕΟ

Μια παραίτηση «βόμβα» πάγωσε παίκτες και κριτές το βράδυ της Τετάρτης 13/5, στο τελευταίο επεισόδιο του MasterChef που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του STAR. Ο λόγος για τον Γιώργο που αποφάσισε να παραιτηθεί από αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας στο κρίσιμο αυτό σημείο του δημοφιλούς ριάλιτι μαγειρικής.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους τρεις σεφ και κριτές για τις πέντε απαιτητικές μαγειρικές μονομαχίες που καλούνταν να μονομαχήσουν οι δυο μπριγάδες ο Γιώργος ζήτησε απρόσμενα τον λόγο για να δηλώσει τα εξής:

«Σεφ, έχω πάρει μια απόφαση και θέλω να αφήσω την κονκάρδα μου. Να την αφήσω, να παραιτηθώ από αρχηγός».

“Η αρχηγία, παρά το ότι σε τιμά να την έχεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και βαρύ. Ειδικά στο σημείο του διαγωνισμού που την είχα εγώ. Επειδή, όπως είπαν και οι κριτές, πλησιάζει η μητέρα των μαχών, θέλω να είμαι λίγο πιο ψύχραιμος και να πάρω τον χρόνο μου” δήλωσε ο Γιώργος στην κάμερα του MasterChef. μια παραίτηση που παρά την έκπληξη που προκάλεσε δεν μπορούσε παρά να γίνει δεκτή από τους τρεις κριτές.

«Όλοι πάνω κοιτιόμαστε και λέμε τι κάνει», δήλωσε ο Ανδρέας.

«Ακυβέρνητο καράβι τώρα η μπριγάδα μας. Ποιος θα έχει το τιμόνι τώρα, πάμε να μιλήσουμε», συμπλήρωσε.