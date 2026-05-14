Ο Μάρκο Ρούμπιο ελπίζει σε παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Μάρκο Ρούμπιο
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό Κόλπο», είπε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο σε κάμερα του Fox News επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς την Κίνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στη δεύτερη οικονομία του κόσμου. Πολυμελής αμερικανική αντιπροσωπεία έφθασε στο Πεκίνο χθες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών επιχειρηματολόγησε πως η Κίνα έχει «πολλούς» λόγους να θέλει να επιλυθεί η κρίση στα Στενά, που είναι πρακτικά αδιάβατο, θυμίζοντας ότι υπάρχουν και κινεζικά πλοία αποκλεισμένα στον Κόλπο.

Θυμίζοντας ότι η Κίνα έχει οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές, έκρινε πως πλήττεται από τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, διότι άλλες χώρες αγοράζουν λιγότερα κινεζικά προϊόντα.

Οι δηλώσεις του υπουργού, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, εκ πρώτης όψεως έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Ερωτηθείς σχετικά, ο ρεπουμπλικάνος είπε πως «δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια» από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση που άρχισε όταν εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, παρά το ότι οι έμμεσες συνομιλίες μέσω Πακιστάν μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Τα Στενά έχουν ουσιαστικά παραλύσει έκτοτε, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών εν είδει αντιποίνων.

Το Πεκίνο συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εμπορικούς και στρατηγικούς εταίρους της Τεχεράνης και είναι ο εισαγωγέας της μεγαλύτερης ποσότητας του εξαγόμενου ιρανικού αργού.

Πηγές: dpa – ΑΠΕ-ΜΠΕ

