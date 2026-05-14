ΟΗΕ: Έξι χώρες της Μέσης Ανατολής ζητούν από το Ιράν να αποσύρει τους «μονομερείς» κανόνες για τα Στενά του Ορμούζ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

un
Ένας συνασπισμός έξι αραβικών εθνών της Μέσης Ανατολής, κατέθεσαν επείγουσα επιστολή στον ΟΗΕ, καταδικάζοντας αυτό που χαρακτηρίζουν ως «κλιμάκωση» από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης για μονομερή έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Ιορδανία, κατατέθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν (BNA).

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από δηλώσεις του Ιράν σχετικά με τη δημιουργία νέας «διοίκησης» και «νομικών κανόνων» για το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Οι χώρες του συνασπισμού χαρακτήρισαν τους ιρανικούς ισχυρισμούς ως ««απορριφθέντες ισχυρισμούς», υποστηρίζοντας ότι απειλούν την περιφερειακή κυριαρχία και το διεθνές ναυτικό δίκαιο.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να διεκδικεί το δικαίωμα μονομερούς διαχείρισης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Παράλληλα, ο συνασπισμός διατύπωσε έξι άμεσα αιτήματα, μεταξύ των οποίων την επίσημη απόσυρση των ισχυρισμών περί διοίκησης των Στενών, την άνευ όρων επαναλειτουργία τους και την πλήρη νομική αποζημίωση για τυχόν ζημιές.

Στην ίδια ανακοίνωση καταδικάζεται πρόσφατη επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο της εταιρείας ADNOC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία χαρακτηρίζεται ως «κατάφωρη παραβίαση» του Ψηφίσματος 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

01:25 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον 22 νεκροί, ανάμεσα τους 6 παιδιά και δύο γυναίκες, από τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές

Το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανακοίνωσε πως άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέ...
22:31 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ιράν: «Το Ορμούζ μας ανήκει, το θέμα έκλεισε» – Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ

Σε μια δήλωση που ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της Τεχεράνης για το σημαντικότερο ενεργειακό πέρα...
21:44 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χανταϊός: «Κανένας λόγος για χρήση μάσκας» λέει η Γαλλίδα υπουργός Υγείας – «Έχουμε επαρκή αποθέματα για τρεις μήνες»

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες των πολιτών που σπεύδουν στα φαρμακεία για την α...
20:45 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Τουρκικά ΜΜΕ: «Νέα εποχή στη θάλασσα» με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – Τι επιδιώκει και πότε θα κατατεθεί

Σε μια κίνηση περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης και επιχειρώντας να προσδώσει «νομικό μανδύα» σ...
