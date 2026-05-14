ΟΗΕ: Έξι χώρες της Μέσης Ανατολής ζητούν από το Ιράν να αποσύρει τους «μονομερείς» κανόνες για τα Στενά του Ορμούζ

Ένας συνασπισμός έξι αραβικών εθνών της Μέσης Ανατολής, κατέθεσαν επείγουσα επιστολή στον ΟΗΕ, καταδικάζοντας αυτό που χαρακτηρίζουν ως «κλιμάκωση» από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης για μονομερή έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Ιορδανία, κατατέθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν (BNA).

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από δηλώσεις του Ιράν σχετικά με τη δημιουργία νέας «διοίκησης» και «νομικών κανόνων» για το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Οι χώρες του συνασπισμού χαρακτήρισαν τους ιρανικούς ισχυρισμούς ως ««απορριφθέντες ισχυρισμούς», υποστηρίζοντας ότι απειλούν την περιφερειακή κυριαρχία και το διεθνές ναυτικό δίκαιο.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να διεκδικεί το δικαίωμα μονομερούς διαχείρισης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Παράλληλα, ο συνασπισμός διατύπωσε έξι άμεσα αιτήματα, μεταξύ των οποίων την επίσημη απόσυρση των ισχυρισμών περί διοίκησης των Στενών, την άνευ όρων επαναλειτουργία τους και την πλήρη νομική αποζημίωση για τυχόν ζημιές.

Στην ίδια ανακοίνωση καταδικάζεται πρόσφατη επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο της εταιρείας ADNOC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία χαρακτηρίζεται ως «κατάφωρη παραβίαση» του Ψηφίσματος 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.