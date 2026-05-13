Χανταϊός: «Κανένας λόγος για χρήση μάσκας» λέει η Γαλλίδα υπουργός Υγείας – «Έχουμε επαρκή αποθέματα για τρεις μήνες»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Χανταϊός Γαλλία
Φωτογραφία: AP
Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες των πολιτών που σπεύδουν στα φαρμακεία για την αγορά μασκών, η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, προχώρησε σε καθησυχαστικές δηλώσεις σχετικά με την απειλή του χανταϊού.

Παρά το γεγονός ότι έχει επιβεβαιωθεί ένα θετικό κρούσμα στη Γαλλία, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οποιαδήποτε σύγκριση με την πανδημία της Covid-19 είναι αδικαιολόγητη.

Επαρκή αποθέματα για τρεις μήνες

Η ανάμνηση της διαχείρισης του 2020, όταν η έλλειψη μασκών και τεστ PCR είχε προκαλέσει σφοδρή κριτική, παραμένει ζωντανή στη γαλλική κοινή γνώμη.


Ωστόσο, το Γραφείο του Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι, σε περίπτωση επιδημίας -κάτι που δεν συμβαίνει επί του παρόντος- το στρατηγικό απόθεμα του κράτους, ιδιαίτερα σε μάσκες, «είναι επαρκές για να προστατεύσει τη χώρα για τουλάχιστον τρεις μήνες».

Το επίπεδο αυτό είναι, μάλιστα, υψηλότερο από τον στόχο που είχε τεθεί στο τέλος της πανδημίας της Covid-19.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Εθνοσυνέλευση το πρωί της Τετάρτης, η Ριστ ήταν κατηγορηματική.

«Πολλοί Γάλλοι ανησυχούν και πηγαίνουν στα φαρμακεία τους αγοράζοντας μάσκες. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοράτε μάσκα αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτόν τον ιό. Δεν υπάρχει μετάδοση αυτού του ιού στον πληθυσμό», ανέφερε.

Η κατάσταση των κρουσμάτων στη Γαλλία

Η Ριστ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει «ευρεία κυκλοφορία» του χανταϊού (στέλεχος των Άνδεων) στην εθνική επικράτεια.

Οι 22 επαφές που έχουν εντοπιστεί στη Γαλλία βρίσκονται σε απομόνωση και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Bichat στο Παρίσι. «Θέλω να είμαι πολύ σαφής: επί του παρόντος, όλοι οι ασθενείς που μπορεί να ήρθαν σε επαφή με άλλους νοσηλεύονται», επέμεινε ενώπιον των βουλευτών.

«Τα μόνα θετικά κρούσματα που ανιχνεύθηκαν παγκοσμίως ήταν επιβάτες του MV Hondius, και όχι επαφές των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου», πρόσθεσε.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των τεστ

Οι υγειονομικές αρχές αναμένουν εντός της ημέρας τα αποτελέσματα των εξετάσεων για μία πιθανή μόλυνση σε γαλλική επαφή.

Η υπουργός Υγείας εξήγησε τη σημασία των αρνητικών αποτελεσμάτων: «Αυτό που μας λένε οι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες […] είναι ότι όταν έχεις ένα αρνητικό τεστ, δεν ήσουν μεταδοτικός τις προηγούμενες ημέρες», υποδηλώνοντας ότι οι «επαφές των επαφών» θα μπορούσαν έτσι να αποφύγουν την απομόνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο στέλεχος του χανταϊού έχει προκαλέσει παγκοσμίως τρεις θανάτους, συμπεριλαμβανομένου του «ασθενή μηδέν» -ενός 70χρονου Ολλανδού- και της συντρόφου του.

