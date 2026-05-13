Χριστίνα Αλεξανιάν: «Δεν μπορώ να γίνει κάτι άδικο και να μην τοποθετηθώ – Θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς – Νωρίς», κάθισε η Χριστίνα Αλεξανιάν το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου. Η ηθοποιός, στη συνέντευξή της ανέφερε ότι δεν είναι εύκολο να την εκμεταλλευτεί κάποιος, εξηγώντας τον λόγο.

Σε ερώτηση για το αν το καταλαβαίνει, όταν κάποιος στον περίγυρό της πάει να την εκμεταλλευτεί, η γνωστή καλλιτέχνις απάντησε: «Δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό κάποιος. Το καταλαβαίνω αμέσως, αλλά είμαι και από χαρακτήρα πολύ τσαούσα, ας πούμε».

«Τσαούσα με την έννοια ότι δεν μπορώ να γίνει κάτι άδικο και να μην τοποθετηθώ. Αλλά να τοποθετηθώ και για κάτι που αφορά εσένα και γίνεται μπροστά μου. Δεν με νοιάζει αν μου έχει στοιχίσει αυτό, έτσι είμαι εγώ», συνέχισε.

Αμέσως μετά, η Χριστίνα Αλεξανιάν είπε ότι: «Για να είμαι εγώ εντάξει με τον εαυτό μου, αισθάνομαι και ικανοποιημένη όταν το κάνω. Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνω, ότι δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν μπορώ ρε παιδί μου να το κρατήσω μέσα μου και να το καταπιώ. Θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Πληγώνει, δεν πληγώνει τους άλλους».