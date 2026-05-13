Δημήτρης Παπάζογλου για Κωνσταντίνα: «Ήταν ένα κορίτσι το οποίο όλο απαιτούσε»

Στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, ήταν καλεσμένος ο Δημήτρης Παπάζογλου την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο καταξιωμένος χορογράφος, στη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή, αναφέρθηκε και στα όσα ειπώθηκαν δημόσια πρόσφατα, ανάμεσα στον ίδιο και την Κωνσταντίνα.

Μιλώντας για τα όσα έγιναν με την Κωνσταντίνα, ο Δημήτρης Παπάζογλου είπε ότι: «Με ρώτησαν για την Κωσταντίνα. Παλιά είχαμε διάφορα. Η Κωνσταντίνα ήταν ένα κορίτσι το οποίο όλο απαιτούσε. Όλο απαιτούσε. Κι όμως, άμα την ξέρεις στη δουλειά μέσα…».

«Έπαιρνε το μυαλό της αέρα»

«Ας πούμε, σε ένα σχήμα που είχε γίνει Μαρινέλλα-Μοσχολιού-Άννα Βίσση, τότε που είχε κάνει το “Δώδεκα” και ήταν μεγάλη επιτυχία, χωρίς να έχει δισκογραφία ήθελε να μπει στην αφίσα με αυτές τις τρεις γυναίκες. Μα είναι δυνατόν; Όποιος και να την καθοδηγούσε, βλακωδώς της το έλεγε αυτό το πράγμα, έπαιρνε το μυαλό της αέρα», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως: «Για να μπεις σε μία αφίσα με τέτοια ονόματα, πρέπει να είσαι κάτι ανάλογο. Μετά ήμασταν σε ένα σχήμα Καλογιάννης-Ζορμπαλά, και είχε λυσσάξει να φύγει η Ζορμπαλά δίπλα από τον Καλογιάννη, για να μπει εκείνη».

Σε ερώτηση για το αν χτύπησε το τηλέφωνό του, προκειμένου να τα βρουν, ο Δημήτρης Παπάζογλου απάντησε: «Όχι καλέ. Σιγά που θα πιάσουμε και τα τηλέφωνα τώρα. Σιγά η Κωνσταντίνα μην με πάρει τηλέφωνο. Άντε καλέ».