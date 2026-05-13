Δημήτρης Παπάζογλου για Κωνσταντίνα: «Ήταν ένα κορίτσι το οποίο όλο απαιτούσε»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Δημήτρης Παπάζογλου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, ήταν καλεσμένος ο Δημήτρης Παπάζογλου την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο καταξιωμένος χορογράφος, στη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή, αναφέρθηκε και στα όσα ειπώθηκαν δημόσια πρόσφατα, ανάμεσα στον ίδιο και την Κωνσταντίνα.

Δημήτρης Παπάζογλου για Μαρία Ιωαννίδου: «Χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δεν μου άρεσε σαν χορεύτρια»

Μιλώντας για τα όσα έγιναν με την Κωνσταντίνα, ο Δημήτρης Παπάζογλου είπε ότι: «Με ρώτησαν για την Κωσταντίνα. Παλιά είχαμε διάφορα. Η Κωνσταντίνα ήταν ένα κορίτσι το οποίο όλο απαιτούσε. Όλο απαιτούσε. Κι όμως, άμα την ξέρεις στη δουλειά μέσα…».

«Έπαιρνε το μυαλό της αέρα»

«Ας πούμε, σε ένα σχήμα που είχε γίνει Μαρινέλλα-Μοσχολιού-Άννα Βίσση, τότε που είχε κάνει το “Δώδεκα” και ήταν μεγάλη επιτυχία, χωρίς να έχει δισκογραφία ήθελε να μπει στην αφίσα με αυτές τις τρεις γυναίκες. Μα είναι δυνατόν; Όποιος και να την καθοδηγούσε, βλακωδώς της το έλεγε αυτό το πράγμα, έπαιρνε το μυαλό της αέρα», πρόσθεσε.

Δημήτρης Παπάζογλου για Μαρινέλλα: «Μου είχε πει “από το να περιμένω το θάνατό μου στο σπίτι μου, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή”»

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως: «Για να μπεις σε μία αφίσα με τέτοια ονόματα, πρέπει να είσαι κάτι ανάλογο. Μετά ήμασταν σε ένα σχήμα Καλογιάννης-Ζορμπαλά, και είχε λυσσάξει να φύγει η Ζορμπαλά δίπλα από τον Καλογιάννη, για να μπει εκείνη». 

Σε ερώτηση για το αν χτύπησε το τηλέφωνό του, προκειμένου να τα βρουν, ο Δημήτρης Παπάζογλου απάντησε: «Όχι καλέ. Σιγά που θα πιάσουμε και τα τηλέφωνα τώρα. Σιγά η Κωνσταντίνα μην με πάρει τηλέφωνο. Άντε καλέ». 

Δημήτρης Παπάζογλου: «Εγώ γεννήθηκα με μια ιδιαιτερότητα, δεν ήμουν ένα κανονικό παιδί – Η κοινωνία μου έδωσε στίγματα»

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία: Ακυρώνονται προγράμματα ύψους 134 εκατ. ευρώ – Όσα δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:16 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χριστίνα Αλεξανιάν: «Δεν μπορώ να γίνει κάτι άδικο και να μην τοποθετηθώ – Θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς – Νωρίς», κ...
21:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Αλέκος Συσσοβίτης: «Κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο φίλους μου με απέρριψε – Εμένα αυτό μου στοίχησε πάρα πολύ»

Στο «Καλύτερα Αργά», με την Αθηναΐδα Νέγκα, ήταν καλεσμένος ο Αλέκος Συσσοβίτης. Ο επιτυχημένο...
19:28 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Πέγκυ Ζήνα για Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Δύο φορές αυτολογοκρίθηκα σε αυτά τα χρόνια – Είχα θιχτεί από αυτό και απάντησα»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο των «Rainbow Mermaids», ήταν η Πέγκυ Ζήνα. Ανάμεσα σε άλλα, η επιτ...
18:38 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Είναι αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά – Πιστεύω ότι ήταν λίγο καρμικό το να βρεθούμε»

Την Αναστασία Παντούση φιλοξένησε η Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρί...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media