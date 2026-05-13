Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Είναι αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά – Πιστεύω ότι ήταν λίγο καρμικό το να βρεθούμε»

Την Αναστασία Παντούση φιλοξένησε η Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου. Η αγαπημένη ηθοποιός, την οποία το τηλεοπτικό κοινό τη φετινή σεζόν απολαμβάνει στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», στη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε για την προσωπική της ζωή, κάνοντας μία αναφορά στον σύντροφό της και συνάδελφό της, Ιωάννη Παπαζήση.

Μιλώντας για την σχέση της με τον Ιωάννη Παπαζήση, η Αναστασία Παντούση εξομολογήθηκε πως: «Ναι, είναι αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά. Γνωριστήκαμε στο “Κόκκινο Ποτάμι”, δεν ήταν ότι κατευθείαν “α, ωραία”, μπαμ».

«Με κέρδισε το μυαλό του»

«Ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα, στην αρχή είχαμε κοινές σκηνές, μετά όμως δεν είχαμε καθόλου. Οπότε δεν είχαμε κάθε μέρα επαφή και αυτά. Αλλά προς το τέλος αρχίσαμε να μιλάμε πιο πολύ, γνωριστήκαμε καλύτερα.

Ο Ιωάννης είναι λίγο διαφορετικός από εμένα στα γυρίσματα, είναι πιο ήσυχος. Είμαστε λίγο τα διαφορετικά έλκονται, νομίζω, κάπως έτσι. Πιστεύω ότι ήταν λίγο καρμικό το να βρεθούμε. Είναι πολύ καλός μπαμπάς και το βλέπω στην καθημερινότητα», συνέχισε στη συνέντευξή της η καλλιτέχνις.

Σε ερώτηση για το τι την κέρδισε σε εκείνον, η Αναστασία Παντούση απάντησε: «Στην αρχή δεν μιλούσαμε πολύ, δεν είχαμε την επαφή. Οπότε όταν ήρθαμε πιο κοντά, με κέρδισε το μυαλό του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα, σίγουρα μου άρεσε και τον θαυμάζω σαν ηθοποιό πολύ, και στο θέατρο κυρίως. Είχαμε μία επαφή μεταξύ μας που ήταν έτσι λίγο… Λες “τι γίνεται εδώ τώρα;”».