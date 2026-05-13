Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Τα 16.000 μπλουζάκια στα καθίσματα της Roig Arena και το μήνυμα των Ισπανών

Η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στη Roig Arena, στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς για τα πλέι οφ της Euroleague, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης στην Αθήνα.

Η ισπανική ομάδα θέλει να δημιουργήσει έντονη ατμόσφαιρα στο γήπεδο και, για τον λόγο αυτό, τοποθέτησε 16.000 πορτοκαλί μπλούζες στα καθίσματα. Οι μπλούζες έχουν τη φιγούρα του Πέδρο Μαρτίνεθ και το μήνυμα: «Θα είναι μακρύς ο δρόμος».

Παράλληλα, η Βαλένθια κάλεσε τους φιλάθλους της, μέσω ανάρτησής της, να δώσουν από νωρίς το «παρών» στη Roig Arena, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Ο νικητής του αγώνα θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα.