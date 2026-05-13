Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Τα 16.000 μπλουζάκια στα καθίσματα της Roig Arena και το μήνυμα των Ισπανών

Η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στη Roig Arena, στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς για τα πλέι οφ της Euroleague, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης στην Αθήνα.
Η ισπανική ομάδα θέλει να δημιουργήσει έντονη ατμόσφαιρα στο γήπεδο και, για τον λόγο αυτό, τοποθέτησε 16.000 πορτοκαλί μπλούζες στα καθίσματα. Οι μπλούζες έχουν τη φιγούρα του Πέδρο Μαρτίνεθ και το μήνυμα: «Θα είναι μακρύς ο δρόμος».
Παράλληλα, η Βαλένθια κάλεσε τους φιλάθλους της, μέσω ανάρτησής της, να δώσουν από νωρίς το «παρών» στη Roig Arena, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.
Hoy tenemos camisetas en cada asiento, conmemorativas para un día especial
Entra con tiempo y… 𝙥𝙤𝙣𝙩𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙢𝙞𝙨𝙚𝙩𝙖
🚶 𝘓𝘭𝘢𝘳𝘨 𝘴𝘦𝘳𝘢̀ 𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘪́
El @RoigArena, preparado para el Game 5
¡Abrimos a las 19:30h! 😎
— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 13, 2026
Ο νικητής του αγώνα θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα.