Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταε κβον τό: Ακόμα τρία μετάλλια για την Ελλάδα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

taekwondo
Τρία χάλκινα μετάλλια πρόσθεσε στη φαρέτρα της η Ελλάδα, στην 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών Ταεκβοντό, ανεβάζοντας σε τέσσερα τα συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση, αφού είχε προηγηθεί το χρυσό της Στέλλας Μαρεντάκη.

Στη χθεσινή ιστορική μέρα για το άθλημα μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις κατηγορίες τους και κατέκτησαν τρία χάλκινα μετάλλια.

Ο Κώστας Δημητρόπουλος (-58κ.) έφτασε μία ανάσα από τον τελικό, αλλά ηττήθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Στον συναρπαστικό ημιτελικό αγωνίστηκε με τον Ιταλό Τουιαρ και ηττήθηκε με 2-1. Η τύχη δεν του χαμογέλασε, καθώς ο καθοριστικός πόντος ήρθε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Στην πορεία του έως τα μετάλλια ο Δημητρόπουλος κέρδισε διαδοχικά τον Γάλλο Νγκαϊντέ με 2-0 και τον Ούγγρο Σελίν με 2-1

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα -80κ. είχε εξαιρετική πορεία καθόλη την διοργάνωση. Στο γύρο των 16 αντιμετώπισε τον Πορτογάλο Μαριτίμο και επικράτησε με 2-0. Στα προημιτελικά, στον αγώνα που έκρινε το μετάλλιο, αντιμετώπισε τον Ισλανδό Σιγκουργιονσον και σε ένα ματς για γερά νεύρα, έδειξε πειθαρχία και πίστη επικρατώντας με 2-1 εξασφαλίζοντας μία θέση στον ημιτελικό και ένα μετάλλιο. Στην τετράδα ο Παπαδόπουλος αντιμετώπισε τον Ουκρανό Χουρνοβ και παρά την αξιόλογη προσπάθεια ηττήθηκε με 2-0.

Η Μαγδαληνή Κλακάλα (-53κ.) σαν… ελβετικό ρολόι ήταν πιστή στο ραντεβού της με τις διακρίσεις. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκαμψε αρχικά την αντίσταση της Φινλανδης Σουσιλουοτο με 2-0 και στα προημιτελικά επικράτησε με το ίδιο σκορ της Γερμανίδας Ασίμι εξασφαλίζοντας μία θέση στο βάθρο. Στον ημιτελικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Καβουρατ (Τουρκία) και πάρα την εξαιρετική προσπάθειά της έχασε με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο!

