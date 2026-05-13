Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Ποιες άλλες χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο

Πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision, την Τρίτη 12 Μαΐου. Ο Akylas, ο οποίος φέτος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της χώρας μας, εμφανίστηκε τέταρτος στη σκηνή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού, «μάγεψε» μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή το κοινό, και πέρασε δίκαια στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurovision 2026 πραγματοποιείται στη Βιέννη της Αυστρίας, έπειτα από τη νίκη του JJ το 2025, με το τραγούδι «Wasted Love». Ο Β’ Ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14 Μαΐου.

Ο Akylas ήταν τρομερός στη σκηνή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας είχε τον «αέρα του νικητή», και κατάφερε για τα λεπτά που ερμήνευσε το «Ferto» να «παγώσει» τον χρόνο και κάνει τον τηλεθεατή να κολλήσει τα μάτια του στην οθόνη.

Το οπτικό υπερθέαμα που ετοίμασε ο Φωκάς Ευαγγελινός απογείωσε το κομμάτι με το οποίο φέτος η Ελλάδα έχει «τρελάνει» το κοινό της Eurovision, με την χώρα μας να έχει μία άρτια παρουσία στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla», θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Ποιες χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο

Ελλάδα Φινλανδία Βέλγιο Σουηδία Μολδαβία Ισραήλ Σερβία Κροατία Λιθουανία Πολωνία

Εκτός τελικού έμειναν οι παρακάτω χώρες

Εσθονία

Γεωργία

Μαυροβούνιο

Πορτογαλία

Άγιος Μαρίνος

Όσο η ψηφοφορία βρισκόταν σε εξέλιξη το ακροβατικό συγκρότημα Zurcaroh ανέβηκε στη σκηνή και εντυπωσίασε με ένα δυναμικό act.

Οι εμφανίσεις του Α’ Ημιτελικού

Μολδαβία

Σουηδία

Κροατία

Πορτογαλία

Γεωργία

Ιταλία

Φινλανδία

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Ισραήλ

«Σταματήστε τη γενοκτονία», φώναζαν στο Wiener Stadthalle, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Ισραήλ βρισκόταν στη σκηνή

Γερμανία

Βέλγιο

Λιθουανία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Σερβία

Akylas – «Ferto»: Οι συντελεστές

Το τραγούδι «Ferto» έχει συνθέσει ο Akylas, μαζί με τους TEO.x3 και papatanice, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Akylas και ο Ορφέας Νόνης. Τη σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός ως creative director.

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akylas πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες, τους οποίους ενσαρκώνουν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν ο Χρήστος Μαγκανάς ως video artist, ο Γιάννης Μουρίκης ως set designer, ο Γιώργος Τέλλος ως light designer, ο Φίλιππος Μίσσας στην ενδυματολογική επιμέλεια του Akylas και ο Γιώργος Σεγρεδάκης στην ενδυματολογική επιμέλεια των τεσσάρων χαρακτήρων. Τη φωνητική προετοιμασία έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Δήμας ως vocal coach, ενώ στην ομάδα συμμετέχουν επίσης ο MITCH T ως image maker και ο Νικήτας Ματζιάρης ως artist PA.

Η ιστορία του «Ferto»

Το «Ferto» παρουσιάζεται ως ένα τραγούδι που αναφέρεται στην απληστία και στον υπερκαταναλωτισμό. Το τραγούδι περιγράφει τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, στην προσπάθειά του να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Η ελληνική συμμετοχή αφηγείται μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, αλλά και για την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που πίστεψαν σε κάποιον όταν δεν υπήρχε τίποτα. Το τραγούδι λειτουργεί, παράλληλα, ως υπενθύμιση ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.