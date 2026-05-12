Ηράκλειο: «Την χτυπούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος» – Οι καταγγελίες συγγενών της 28χρονης για τον σύζυγό της και οι εικόνες – σοκ μετά το περιστατικό

Απολογείται την Τετάρτη (13/5) ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασσα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο μεταξύ κρίσιμα στοιχεία φέρεται να έχουν δώσει στις Αρχές οι συγγενείς της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών για τη σχέση του ζευγαριού. Τα αδέλφια της, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, φέρεται να έχουν καταγγείλει ξυλοδαρμούς από τον κατηγορούμενο ακόμη και όταν εκείνη ήταν έγκυος.

Σοκ προκαλούν και οι εικόνες από τις πρώτες στιγμές μετά το περιστατικό, όταν η 28χρονη ήταν πεσμένη στην άκρη του δρόμου μέσα σε μια λίμνη αίματος, σοβαρά τραυματισμένη, σχεδόν αναίσθητη. Η μητέρα της που έφτασε στο σημείο, γονάτισε δίπλα της και μέσα στη στενοχώρια και τον πανικό με την εικόνα που αντίκρισε προσπαθούσε να σκουπίσει τα αίματα από το πρόσωπο και το σώμα της κόρης της.

«Είχε χτυπήσει και εμένα», λέει η μητέρα της

Σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα της 28χρονης στην εκπομπή Live News στο MEGA, ο γαμπρός της είχε χτυπήσει και την ίδια.

«Μου είχε ρίξει κλωτσιά και έπεσα κάτω, ενώ ήμουν εγχειρισμένη 10 ημέρες» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όταν την ενημέρωσε για το περιστατικό το μεσημέρι του Σαββάτου, ο γαμπρός της δεν της είπε για τροχαίο. Απλά της επεσήμανε ότι άνοιξε η πόρτα και «η Γωγώ έπεσε»

Αναμένεται η κατάθεση της 28χρονης

Φως στην υπόθεση και τις συνθήκες αναμένεται να ρίξει η κατάθεση της ίδιας της 28χρονης, η οποία νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και περιτραυματική αμνησία.

Θα εξεταστεί για ακόμη μία φορά και το 7χρονο παιδί που βρισκόταν στο αυτοκίνητο, την ώρα του συμβάντος παρουσία παιδοψυχολόγου και ειδικών.

«Δεν θα πάμε με τα κουτσομπολιά και τις οικογενειακές ίντριγκες»

Όπως είπε ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου, Διονύσης Βέρας «δεν θα πάμε με τα “κουτσομπολιά” και τις οικογενειακές “ίντριγκες” να κάνουμε απολογία του κατηγορουμένου, για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα και ενώ υπάρχουν τέσσερα παιδάκια».

Αρχικά ο 30χρονος υποστήριξε ότι δεν ξέρει πώς άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου και έπεσε έξω η σύζυγός του.

Πάντως από την πλευρά της οικογένειας της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, τρία εκ των οποίων ήταν μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο δικηγόρος Νίκος Στειακάκης υποστήριξε πως υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια και πως μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε αίμα.

«Όλα τα ευρήματα εξετάζονται» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εφόσον χρειαστεί, θα καταθέσει και το 7χρονο παιδί που βρισκόταν στο περιστατικό, παρουσία παιδοψυχιάτρου.