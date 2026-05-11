Ηράκλειο: «Την πέταξε, γύρισε και την χτύπησε» λέει η αδελφή της 28χρονης μητέρας – Την Τρίτη η απολογία του συζύγου της

Σοκ προκαλούν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με την 28χρονη μητέρα να βρίσκεται αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασσα, στο Ηράκλειο. Υπενθυμίζεται ότι ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή, λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που έχει υποστεί. Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει, αφού παρά το γεγονός ότι αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του έπεσε από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει λόγω βλάβης στην πόρτα του συνοδηγού, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο ίδιος την έχει παρασύρει με το όχημά του.

Όπως έγινε γνωστό σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου έχουν βρεθεί ίχνη αίματος ενώ και ο προφυλακτήρας του οχήματος βρέθηκε σπασμένος μέσα στο βαν.

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα

Εικόνες με την 28χρονη να είναι αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου είδαν το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Δευτέρας (11/5). Στο σημείο βρίσκεται εκεί η μητέρα της με μια πετσέτα και προσπαθεί να σκουπίσει τα αίματα. Αστυνομικοί στο σημείο αλλά και η κλούβα, με την οποία κατηγορείται ότι την παρέσυρε ο σύζυγός της, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και στη συνέχεια την πάτησε με το αυτοκίνητο»

Σύμφωνα με το MEGA, η 7χρονη κόρη της οικογένειας, που ήταν μέσα στο όχημα, έχει πει προφορικά στους αστυνομικούς ότι «ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και στη συνέχεια την πάτησε με το αυτοκίνητο»

«Το αμάξι είχε αίμα, την πέταξε, γύρισε και της την έπαιξε»

Μιλώντας στο MEGA, η αδελφή της 28χρονης περιέγραψε πώς οι υποψίες της οικογένειάς της, έπεσαν στον κουνιάδο της, καθώς δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς τους και έλεγξαν τις κάμερες του σπιτιού πριν και μετά το περιστατικό, καθώς το ζευγάρι είχε επισκεφθεί το πατρικό της γυναίκας, ενώ εκεί επέστρεψε μετά ο 30χρονος σύζυγός της.

«Όταν ο αδελφός μου γύρισε στο σπίτι, το ξανασκέφτηκε κι είδε ότι έφυγαν πέντε και τέταρτο από το σπίτι και είδαν ότι έχει προφυλακτήρα το όχημα. Οπότε, το μυαλό του πήγε στο ότι κάτι έγινε, το αμάξι έχει αίμα, έχει αίμα και στην πόρτα του συνοδηγού γιατί είναι κλούβα και την άνοιξε αυτός για να βάλει μέσα τον προφυλακτήρα. Οπότε, όπως τον έπιασε είχε αίμα και στην πόρτα, και κάπου στην ρόδα, δεν ξέρω που… Τσακιωνόντουσαν, την πέταξε και μετά έκανε στροφή αυτός και γύρισε και της την έπαιξε, όπως αυτή ήταν κάτω στο πάτωμα και πήγε να σηκωθεί και της την έπαιξε στο κεφάλι, γιατί είναι ο προφυλακτήρας της κλούβας λίγο ψηλός» ανέφερε χαρακτηριστικά

«Αυτός ισχυρίζεται ότι η πόρτα του αμαξιού είναι χαλασμένη και άνοιξε η πόρτα και έπεσε όπως ακούμπησε η αδελφή μου στην πόρτα, άνοιξε η πόρτα και έπεσε. Γενικά ήταν βίαιος τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια ήταν βίαιος. Αυτός βασιζόταν στο ότι η αδελφή μου δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα, μιας κι οι γονείς μας είναι χωρισμένοι» πρόσθεσε.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι, τα στοιχεία δεν το ξέρουμε αυτό, ότι αυτός την πέταξε από το αμάξι και μετά την τράκαρε και με το αμάξι», δήλωσε η αδελφή του θύματος.

«Η πρώτη εικόνα που είχαμε εμείς ήταν “έλα χτύπησε η Γωγώ”. Τηλεφώνημα στη μητέρα μου. Η δεύτερη εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι η κόρη η μεγάλη, είπε στη νύφη μου ότι ‘ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την πέταξε τη μαμά από το αμάξι’» συμπλήρωσε.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τον τραυματισμό της 28χρονης

Τις συγκλονιστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Παντάνασσα, περιέγραψε στην ΕΡΤ ο άνθρωπος που έφτασε πρώτος στο σημείο. Ο αυτόπτης μάρτυρας, ακολουθούσε σε μικρή απόσταση τη λευκή κλούβα που οδηγούσε ο 30χρονος κατηγορούμενος, με τη γυναίκα του και τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας μέσα σε αυτό.

Μόλις αντιλήφθηκε την αναστάτωση και τη γυναίκα να βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, σταμάτησε να βοηθήσει. Μαζί του σταμάτησε και ένα ζευγάρι, με τον άνδρα (διασώστης εκτός υπηρεσίας) να σπεύδει και αυτός σε βοήθεια. «Μόλις πλησίασα και είδα τη γυναίκα στον δρόμο, κατάλαβα πως κάτι κακό έχει συμβεί. Η τραυματίας ήταν άσχημα χτυπημένη, ενώ ο άνδρας της ήταν σε έξαλλη κατάσταση και φώναζε. Μάλιστα ήθελε να τη σηκώσει και να τη μεταφέρει στο σπίτι τους. Τα παιδιά ούρλιαζαν μέσα στην κλούβα σε μια χαοτική κατάσταση» περιέγραψε.

Η πρώτη κίνηση που έκανε ο αυτόπτης μάρτυρας – σύμφωνα με τα όσα περιγράφει – ήταν να καλέσει τις αρχές, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Το ρολόι έδειχνε 17:41, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

«Τηλεφώνησα στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, οι αστυνομικοί ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, ενώ έφερα μια πετσέτα και μια παγοκύστη, για να βοηθήσουμε την κοπέλα. Τότε έφτασαν στο σημείο και άλλα δύο άτομα μια γυναίκα που μας δήλωσε ότι ήταν η μητέρα της και ένας άνδρας, ο οποίος πήρε τα παιδιά από την κλούβα. Οι αστυνομικοί μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από το σημείο…».

«Ήθελε την πάρει στο σπίτι»

«Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε. Γιατί είδα μία γυναίκα, η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ μπροστά βλέπω την κλούβα και αιμόφυρτη τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μώλωπες στην αριστερή της πλευρά, και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο και πετσέτα ώστε να μπορέσει να κάνει και ο άνθρωπος τη δουλειά του και να αποτρέψουμε τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα γιατί ήθελε την πάρει στο σπίτι» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

«Υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια»

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας, Νίκος Στειακάκης, προχώρησε σε δηλώσεις για την υπόθεση επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν ευρήματα στη δικογραφία, τα οποία αξιολογούνται σε αυτή τη φάση από τις αστυνομικές αρχές και αφορούν σε DNA ή αίματος, τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, την κατάσταση του αυτοκίνητου και συγκείμενα για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ευρημάτων αναμένονται , ωστόσο ο κ. Στειακάκης τόνισε ότι «αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια».

«Δεν είμαστε σε θέση σε αυτή τη φάση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να πούμε με βεβαιότητα κάτι, πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα», συμπλήρωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί μέσα στο αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας, η οποία αναμένεται να γίνει όταν το επιτρέψουν οι θεράποντες γιατροί της αλλά και του 7χρονου παιδιού της που βρισκόταν μαζί με δύο από τα τρία αδέρφια του μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας και το οποίο αναμένεται να καταθέσει -όπως προβλέπεται από τη διαδικασία- παρουσία παιδοψυχιάτρου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η 28χρονη δεν έχει δηλώσει ακόμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αφού κάτι τέτοιο είναι αδύνατο σε αυτή τη φάση, λόγω της κατάστασή της. «Δεν έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας, ακριβώς επειδή η παθούσα είναι στην κατάσταση στην οποία είναι, επομένως να δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και λήψη αντιγράφων δεν είναι δυνατή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αναμένουμε πρώτα απ’ όλα να συνέλθει η νεαρή κοπέλα και από εκεί και πέρα να δώσει και εκείνη τη μαρτυρία της, για να αντιληφθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Εμείς έχουμε μια πληροφόρηση ότι παρόμοια περιστατικά υπήρξαν, όχι παρόμοια τέτοιας φύσης, αλλά διένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν. Πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση, ούτε και το περιεχόμενο της διένεξης», δήλωσε ο κ. Στειακάκης.

Ο ίδιος σημείωσε πως η οικογένεια της 28χρονης είναι στη διάθεση των αρχών, για να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.