Φουντώνουν τα σενάρια για εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο – Οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις

Η συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, με τα σενάρια για προσφυγή στις κάλπες το Φθινόπωρο του 2026 να ενισχύονται καθημερινά. Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά το 2027, οι πολιτικές εξελίξεις, η κυβερνητική φθορά και οι δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας διατηρούν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και πολιτικές εκτιμήσεις που κυκλοφορούν έντονα στο παρασκήνιο, στο τραπέζι βρίσκεται η ημερομηνία της 27ης Σεπτεμβρίου 2026, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο εκλογών μέσα στον Οκτώβριο. Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η περίοδος μετά τη ΔΕΘ αποτελεί παραδοσιακά σημείο πολιτικών αποφάσεων και αναδιατάξεων.

Κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν δημοσίως τα σενάρια περί άμεσων εκλογών, ωστόσο πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ένα πιθανό εκλογικό αιφνιδιαστικό σχέδιο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πολλαπλούς στόχους. Κυρίως, θα έθετε σε δύσκολη θέση πολιτικούς σχηματισμούς και πρόσωπα που φέρονται να εξετάζουν τη δημιουργία νέων κομμάτων αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις οργανωτικές και πολιτικές τους κινήσεις.

Ένα ξαφνικό κάλεσμα στις κάλπες θα περιόριζε δραστικά τον διαθέσιμο χρόνο πολιτικής προετοιμασίας, αιφνιδιάζοντας όχι μόνο την αντιπολίτευση αλλά και όσους επιχειρούν να διαμορφώσουν εναλλακτικούς πολιτικούς πόλους στον χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς πολυκατοικίας.

Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τόνισε ότι «οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη ΔΕΘ δεν θεωρείται πρόωρες εκλογές», αφήνοντας ουσιαστικά ανοικτό το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν.

«Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Κανονικά θα γινόντουσαν Ιούνιο του 2027. Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο του 2027 δεν μπορούν να γίνουν. Άρα νωρίτερα θα γίνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφώς ανοιχτό το παράθυρο για κάλπες πριν από το καλοκαίρι του 2027.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε μάλιστα το χρονικό αυτό ορόσημο με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, θα έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των έργων και των παρεμβάσεων, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

«Μέχρι 31 Αυγούστου τελειώνει η παραλαβή των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα κατορθώνει να είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των χωρών που αξιοποιούν τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα μας αφήσει καινούρια νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δρόμους», ανέφερε.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού έργου συνολικά, επιχειρώντας να αναδείξει μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην καθημερινότητα των πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στις δημοσκοπήσεις και στην προοπτική αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. «Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν τις τελευταίες μέρες, μια χαρά δίνουν τη δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία. Εάν θα την έχει, θα εξαρτηθεί από το πόσο όλοι εμείς οι Νεοδημοκράτες θα ιδρώσουμε τη φανέλα», υπογράμμισε.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος σε συνέντευξή του στον Real FM 97,8 και στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα ήταν προτιμότερο για την κυβέρνηση να οδηγηθεί σε εκλογές νωρίτερα, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να αιφνιδιάσει όσους σχεδιάζουν νέες πολιτικές κινήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση που βρίσκεται η Ελλάδα έχει αξία το “γοργόν και χάριν έχει”. Νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη και γι’ αυτό τον λόγο, παρότι εμείς έχουμε το πάνω χέρι των πολιτικών πρωτοβουλιών, ο Πρωθυπουργός παραμένει σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα της μεταπολίτευσης, έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει, θα πατηθεί το κουμπί».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ερμηνεύθηκε από κάποιους ως έμμεσο πολιτικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση διατηρεί πλήρη εκλογική ετοιμότητα και δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, παρά τις επίσημες αναφορές περί εξάντλησης της τετραετίας.

Παύλος Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Από την πλευρά του, κατηγορηματικός για τη διεξαγωγή των εκλογών την άνοιξη του 2027, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διαψεύδοντας όλα τα αντίθετα σενάρια, ακόμη κι αν κάποια από αυτά προέρχονται από «γαλάζιες φωνές».

«Εντάξει, νομίζω η τελευταία κυβέρνηση και ο τελευταίος Πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθούν για έλλειψη θεσμικής συνέπειας σε τέτοια θέματα, μεταξύ αυτών και το πότε θα γίνουν εκλογές, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτι που απεδείχθη και στην πρώτη θητεία με τις εκλογές να γίνονται το 2023, κάτι που αποδεικνύεται και τώρα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε σε, περίπου, ένα μήνα μπαίνουμε, αν σκεφτούμε μάλιστα ότι είχαν γίνει και δύο εκλογές, στον τελευταίο χρόνο. Αναφέρεστε σε έναν διάλογο, ο οποίος έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, το είδα να γράφεται, μετά την κοινοβουλευτική ομάδα.

Ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν νωρίτερα εκλογές. Δεν ξέρω πως αυτό εξελήφθη, αλλά όπως έχει πει, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, ο Απρίλιος του 2027 μετά τη ΔΕΘ είναι. Προηγείται η ΔΕΘ του 2026 και έπεται ο Μάρτιος και ο Απρίλιος του 2027. Άρα, δεν έχω κάτι να πω διαφορετικό, επαναλαμβάνω όσα έχω πει και εγώ και πρωτίστως ο Πρωθυπουργός για το χρόνο των εκλογών, δηλαδή την άνοιξη, ή τέλος πάντων, το 2027, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά ξαναλέω, το 2027», είπε.

Παράγοντες που δυσκολεύουν το κυβερνητικό επιτελείο

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται να αξιολογούνται συνεχώς κρίσιμοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τελικό πολιτικό σχεδιασμό.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η πορεία της τουριστικής περιόδου, η εξέλιξη των οικονομικών δεικτών, οι διεθνείς γεωπολιτικές πιέσεις, η διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και το συνολικό πολιτικό κλίμα που θα διαμορφωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Την ίδια ώρα, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές επισκιάζουν το κυβερνητικό έργο, με τον πρωθυπουργό να έρχεται συχνά πυκνά σε δύσκολη θέση, καθώς καλείται να απαντά για δικαστικές υποθέσεις και στα συνεχή πυρά της αντιπολίτευσης για «γαλάζια» στελέχη.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στην αποφυγή νέων κρίσεων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω την κυβερνητική εικόνα. Στελέχη της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να κινηθεί προτού δημιουργηθούν συνθήκες μεγαλύτερης πολιτικής πίεσης ή πριν ενισχυθούν φαινόμενα κοινωνικής δυσαρέσκειας που συνδέονται με την ακρίβεια, την καθημερινότητα και τις θεσμικές υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει έντονα τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στο κόστος στέγασης, ενέργειας και βασικών αγαθών, ενώ ζητήματα όπως οι μεταφορές, η ασφάλεια και η λειτουργία του κράτους, προκαλούν συχνά κοινωνική δυσαρέσκεια.

Δριμύ κατηγορώ της αντιπολίτευσης

Ταυτόχρονα, η αντιπολίτευση επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για αλαζονεία, απομάκρυνση από τα κοινωνικά προβλήματα και αδυναμία διαχείρισης κρίσιμων ζητημάτων της καθημερινότητας.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο γνωρίζουν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Η επιτυχής διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου, η διατήρηση ισχυρών επιδόσεων στον τουρισμό και την οικονομία, η αποφυγή νέων πολιτικών ή θεσμικών κρίσεων, αλλά και η συνολική εικόνα πολιτικού ελέγχου θα επηρεάσουν καθοριστικά τις τελικές αποφάσεις.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι διεθνείς εξελίξεις. Η αβεβαιότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ενεργειακές πιέσεις ενδέχεται να διαμορφώσουν ένα ακόμη πιο απαιτητικό περιβάλλον για την κυβέρνηση, μέσα στους επόμενους μήνες.

Φουντώνουν τα σενάρια για εκλογές όσο πλησιάζει η ΔΕΘ

Επισήμως, το κυρίαρχο αφήγημα παραμένει η εξάντληση της τετραετίας και η προσφυγή στις κάλπες το 2027. Ωστόσο, στο παρασκήνιο η συζήτηση για πιθανές πολιτικές εξελίξεις όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά αντιθέτως φαίνεται να εντείνεται όσο πλησιάζει η ΔΕΘ και διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό της επόμενης περιόδου.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview που ήρθε στο φως της δημοσιότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με ποσοστό 31% ως ο καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας και στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το 30,1% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 15,1% και το ΠΑΣΟΚ με 14,9%. Στο πλαίσιο αυτό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το πώς και το κατά πόσο θα αναδιαμορφωθεί η πολιτική σκακιέρα, καθώς μένει να φανεί εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να κρατά τα σκήπτρα της δεύτερης θέσης, ενώ την τράπουλα θα ανακατέψει ακόμη περισσότερο η ίδρυση του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, σε συνδυασμό με τα ισχνά ποσοστά που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ενδέχεται να τον αφήσουν εκτός Βουλής.

Ταυτόχρονα, το 56% των ερωτηθέντων, απάντησε ότι θα είναι προς το συμφέρον της κυβέρνησης να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες και να «αναχαιτίσει» την υπάρχουσα φθορά, αιφνιδιάζοντας τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Τι είπε ο πρωθυπουργός – Το χρονικό της εκλογολογίας

Νέα ώθηση πάντως στα σενάρια για πρόωρες κάλπες έδωσε η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «γαλάζιο» προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, όπου κάλεσε τα κομματικά στελέχη να βγουν άμεσα στην κοινωνία και να επαναπροσεγγίσουν ψηφοφόρους, που έχουν απομακρυνθεί ή εμφανίζονται δυσαρεστημένοι. Το κλίμα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά από αναφορά του πρωθυπουργού σε συζήτηση με βουλευτές της Ν.Δ., όταν –σε πιο χαλαρό τόνο– σχολίασε πως το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ.

Παρότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε στη συνέχεια να κλείσει τη συζήτηση, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, η εκλογολογία όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά αναζωπυρώθηκε στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Το πακέτο της ΔΕΘ και το θετικό αφήγημα

Ένας από τους βασικούς λόγους που ενισχύουν τα σενάρια για κάλπες το φθινόπωρο είναι το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η παρουσίαση φοροελαφρύνσεων, αυξήσεων και παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και εργαζομένων θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα θετικό πολιτικό momentum ενόψει εκλογών.

Ωστόσο, όσοι διαφωνούν με ένα τέτοιο ενδεχόμενο επισημαίνουν ότι τα περισσότερα μέτρα δεν θα έχουν ακόμη εφαρμοστεί στην πράξη, άρα οι πολίτες δεν θα έχουν προλάβει να δουν άμεσα οφέλη στην καθημερινότητά τους.

Ο φόβος για δύσκολο χειμώνα λόγω διεθνών εξελίξεων

Σημαντικό ρόλο στη συζήτηση παίζουν και οι διεθνείς εξελίξεις, κυρίως η συνέχιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην κυβέρνηση υπάρχει προβληματισμός ότι μια παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και συνολικά σε έναν δύσκολο χειμώνα για την οικονομία και τα νοικοκυριά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ενισχύονται οι φωνές που θεωρούν ότι μια εκλογική αναμέτρηση νωρίτερα ίσως αποδειχθεί πολιτικά ασφαλέστερη επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία.

Η πίεση από την αντιπολίτευση και οι «γαλάζιες» ανησυχίες

Στο εσωτερικό της Ν.Δ. υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι, εφόσον διαμορφωθεί ένας σχετικά καθαρός πολιτικός ορίζοντας το φθινόπωρο, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιλέξει πρόωρες κάλπες ώστε να περιορίσει τη φθορά και να μην αφήσει περιθώριο στην αντιπολίτευση να εντείνει περαιτέρω την πίεση.

Ο παράγοντας των νέων κομμάτων

Ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της επίσπευσης των εκλογών αφορά τα νέα πολιτικά σχήματα που βρίσκονται υπό διαμόρφωση. Στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι μια γρήγορη προσφυγή στις κάλπες δεν θα αφήσει επαρκή χρόνο στα νέα κόμματα να οργανωθούν, να αποκτήσουν μηχανισμό και να αποκρυσταλλώσουν πολιτική επιρροή.

Παράλληλα, η έντονη συζήτηση για πρόωρες εκλογές φαίνεται ήδη να επιταχύνει τις εξελίξεις και τις διεργασίες για την επίσημη ανακοίνωση νέων πολιτικών σχημάτων.

Το σενάριο του 2027 και τα μέτρα που έρχονται

Στον αντίποδα, όσοι υποστηρίζουν την εξάντληση της τετραετίας θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να επισπεύσει τις εξελίξεις. Υπενθυμίζουν ότι το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η επιστροφή ενοικίου, οι ενισχύσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους, οι αυξήσεις στις συντάξεις και αργότερα οι αυξήσεις στους μισθούς.

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάει σε εκλογές το 2027 έχοντας προηγουμένως υλοποιήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και έχοντας διαμορφώσει πιο ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στην οικονομία.

Το κρίσιμο όριο του 30%

Καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις αναμένεται να παίξουν και οι δημοσκοπήσεις των επόμενων μηνών. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι αν η Νέα Δημοκρατία διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου, θα ενισχυθούν τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν και οι μετρήσεις για τα νέα κόμματα, αλλά και το κατά πόσο θα παραμείνει υψηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τελικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.