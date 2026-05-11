Αλέξης Τσίπρας: Η κατάλληλη στιγμή είναι τώρα – Στόχος δεν είναι η αντιπολίτευση είναι η νίκη στις εκλογές

Τον επόμενο κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες, μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων της «Ιθάκης», άνοιξε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Μιλώντας σε εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών Βόρειας Αθήνας με τίτλο «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής», ο Αλέξης Τσίπρας είπε όσον αφορά την χρονική στιγμή: «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι. Ο κ. Μητσοτάκης, όχι απλά δεν θα είναι μόνος, αλλά θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον νικήσει όταν έλθει η ώρα των εκλογών».

Στην πρόσκληση της πρωτοβουλίας πολιτών ανταποκρίθηκαν περισσότερα από χίλια άτομα, που γέμισαν το Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Ανάμεσά τους και στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το παρών έδωσαν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Μπάρκας, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Γκέρχαρντ Οζγκιούρ, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Ανδρέας Νεφελούδης, η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού. Υπήρξαν βουλευτές που δεν παραβρέθηκαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, όπως ο Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και άλλοι που, καθώς τα πράγματα ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει στην ευρύτερη Αριστερά, κρατούν χαμηλό προφίλ.

Στην τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Η σημερινή εκδήλωση είναι πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας, έχουν κάνει κι άλλες εκδηλώσεις που εντάσσονται στον μεγάλο στόχο να αποκτήσει ο προοδευτικός χώρος μία έκφραση ισχυρή και αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγματα. Ρίξαμε ένα σπόρο τον Δεκέμβρη στο Παλλάς, όταν μιλήσαμε για την ανάγκη να δημιουργηθούν πολλοί πυρήνες για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Ο σπόρος βλάστησε, καθώς είναι δεκάδες πια οι πυρήνες και οι πρωτοβουλίες ανά την χώρα.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μία μεγάλη ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μία ισχυρή παράταξη που θα νικήσει και θα αντικαταστήσει την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό απαιτεί όχι μόνο βούληση, αλλά και γνώση».

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Σιακαντάρη και την ομάδα που συνέταξε και δημοσιοποίησε το μανιφέστο για την σύγκλιση των τριών ρευμάτων της κεντροαριστεράς – της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας – που συνθέτουν, όπως ανέφερε, την προοπτική μίας ευρύτατης παράταξης, μίας κυβερνώσας αριστεράς της νέας εποχής, για να αλλάξουν την ζωή των πολιτών προς το καλύτερο.

«Οι καρποί από τον σπόρο του έπεσε τον Δεκέμβριο μεγαλώνουν και έρχεται η ώρα του θερισμού: ο θεριστής έρχεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Μιλάμε για μία ανάγκη που ξεπερνά τα όρια της προοδευτικής παράταξης. Για την ανάγκη να υπάρξει αποκατάσταση στο κράτος δικαίου, στην λειτουργία της δημοκρατίας, στη σχέση των πολιτών με τους θεσμούς, στην δικαιοσύνη. Αυτό υπερβαίνει τα όρια της παράταξης που θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε, αφορά την χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με τις μετρήσεις, θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι πλειοψηφία οι πολίτες που λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Είναι λοιπόν ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού η ανασύσταση της παράταξης και η αποχώρηση της κυβέρνησης».

Στην ερώτηση που του απηύθυνε το κοινό «πότε;», απάντησε «Όλα θα γίνουν και θα γίνουν στην ώρα τους».

Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στη κυβέρνηση λέγοντας ότι «γινόμαστε μάρτυρες μίας ξεδιάντροπης προπαγάνδας. Προσπαθούν να υπερασπιστούν επιλογές που καμία σοβαρή κυβέρνηση σε ευνομούμενη χώρα δεν θα έκανε. Είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων που είναι οι υποκλοπές».

Έδωσε όμως ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ΔΕΗ, το οποίο ανέδειξε με αναρτήσεις και δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες. Είπε χαρακτηριστικά: «Τις προηγούμενες ημέρες αναρτήσαμε τι γίνεται με την ΔΕΗ, που θα προχωρήσει σε αύξηση κατά 1,3 δισ. ευρώ. Είμαι βέβαιος, ότι μόνο όσοι ψάχνουν καλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είχαν πρόσβαση σε μία κριτική στην ΔΕΗ. Γιατί έχουν μπουκώσει τα μέσα ενημέρωσης με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ δαπανά 100 εκ. ευρώ για διαφήμιση όταν έχει το 50% της αγοράς, ενώ όλοι οι άλλοι μαζί δαπανούν 10 εκ. ευρώ. Η ΔΕΗ καθοδηγούσε και καθοδηγεί τις υψηλές τιμές, είναι καθοδηγητής στο καρτέλ που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά». Απάντησε δε, στον Κωστή Χατζηδάκη για το χρέος της ΔΕΗ, λέγοντας ότι «εμείς παραλάβαμε χρέος πέντε δισ. ευρώ και παραδώσαμε 1,6 δισ., και τώρα το χρέος είναι στα 6,5 δισ.. Κυρίως όμως δεν αυξήσαμε ούτε ένα ευρώ τα τιμολόγια που τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 40%».

Μίλησε και για τα 4,7 δισ. κέρδη των τραπεζών και την διανομή μεριδίων 2,83 δισ. ευρώ, κυρίως σε ξένα funds. «Δεν είναι υγιής επιχειρηματικότητα αλλά καταχρηστικές, εναρμονισμένες πρακτικές και υπέρογκες χρεώσεις και προμήθειες στις συναλλαγές των πολιτών – και η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων στην ΕΕ», ανέφερε.

Συνοψίζοντας τις καταγγελίες του για τις τράπεζες και την ενέργεια, σχολίασε: «Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια και είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε έμφαση στην μεγάλη αύξηση των ανισοτήτων και συνέδεσε την οικονομική του πολιτική με την την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Είπε χαρακτηριστικά: «Δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη, πρέπει να στοχεύσουμε εκεί που μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Μας ρωτούν: Που θα τα βρείτε τα λεφτά; Απαντούμε: Ούτε ένα ευρώ αύξηση φορολογίας στις μικρές επιχειρήσεις. Θα στοχεύσουμε στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν την μεγάλη κερδοφορία. Εμείς θέλουμε να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους και να φορολογήσουμε το 1% που συγκεντρώνει τον πλούτο».

Στην ομιλία του, ο Αλ. Τσίπρας επεφύλασσε και μία αναφορά στην αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας ότι εκείνοι που κατέλυσαν τους θεσμούς και έκαναν κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, δεν έχουν καμία αξιοπιστία για να το αναθεωρήσουν, και τέλος, επιτέθηκε προσωπικά στον Γιάννη Στουρνάρα, λέγοντας ότι «εκείνος που ευθύνεται για την κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια των τραπεζών θέλει και τρίτη εξαετία στη Τράπεζα της Ελλάδας, κάτι που σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν γίνεται».