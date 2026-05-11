Δημοσκόπηση Alco: Στo 10,6% η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού, Τσίπρα, κράτος δικαίου και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

εκλογές κάλπη
Στις 10,6 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 31 Μαρτίου 2026 έως 4 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22,8% και διαφορά 10,6% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο 12,2%. Ακολουθούν: η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη με 2%, η Νέα Αριστερά με 1% και οι Δημοκράτες με 0,9%.

Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 12,9% ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 19%.

Το κόμμα Καρυστιανού

Σχετικά με το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 65% των ερωτηθέντων απαντά «Καθόλου». Μόλις το 15% απαντά «Λίγο»

Το κόμμα Τσίπρα

Σε αντίστοιχο ερώτημα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ποσοστό των πολιτών που απάντησε «Καθόλου» φτάνει το 71%. Μόλις ένα 10% απαντά «αρκετά».

Πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές

Πάνω από 6 στους 10 ερωτηθέντες αναφέρουν ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, ενώ το 36% απαντά θα ψηφίσει για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα.

Το κράτος δικαίου

Στο ερώτημα εάν οι πολίτες πιστεύουν ότι στην Ελλάδα υφίσταται κράτος δικαίου, το 72% απαντά «Όχι». Στον αντίποδα, το 24% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά «Ναι», δηλώνοντας πως θεωρεί ότι οι θεσμοί λειτουργούν εντός του πλαισίου του κράτους δικαίου.

Τέλος, το ποσοστό των πολιτών που επέλεξαν να μην τοποθετηθούν ή δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν (ΔΓ/ΔΑ) διαμορφώνεται στο 4%.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η ταυτότητα της έρευνας

